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PTT KPSS'siz Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek mi?

PTT tarafından bugün bir ilan yayımlandı ve 5 bin kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanması ile birlikte memur adayları bizleri soru yağmuruna tuttu ve lise mezunlarının başvuru yapıp yapamayacağını sordu.

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PTT KPSS'siz Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek mi?

PTT tarafından bugün bir ilan yayımlandı ve 5 bin kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanması ile birlikte memur adayları bizleri soru yağmuruna tuttu ve lise mezunlarının başvuru yapıp yapamayacağını sordu.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:16
PTT KPSS'siz Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek mi?

Bu haber yoğun soru yağmuru nedeniyle yazılmıştır.

PTT tarafından KPSS şartsız 5 bin memur alım ilanının yayımlanmasının ardından memur adayları, bize yolladıkları mesajlarında ilana lise mezunlarının başvuru yapıp yapamayacağını sormaya başladı.

Facebook, Twitter ve diğer hesaplarımıza yooğu nsoru gelmesi üzerine biz de bu konu hakkında haberimizi yazdık. Peki PTT KPSS'siz 5 bin memur alımına lise mezunları başvurabilir mi?

Önceki yazdığımız haberimizde PTT KPSS'siz 5 bin memur alımı için istenen mezuniyet şartlarını takipçilerimiz ile paylaştık.  Tablo olarak yazdığımız haberimizde PTT memur alımında her bir kadro için istenen mezuniyet şartını yazdık. Bu kadrolara ayrıntılı şekilde bakıldığında lise mezunları için hiç kadro ayrılmadığı görülüyor.

Özetlemek gerekirse PTT memur alımı önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacaktır. 

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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gnes 3 saat önce

sinav nasil olucak konular ne olucak ?

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Damra 14 dakika önce

Ben bu sene lisanstan mezun olacağım başvurabilecek miyim diplomam yetişir mi bilemiyorum en son 18 mayıs ve öncesi demiş yani 19 mayısta mezun olsam basvurmaz miyim

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