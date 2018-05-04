PTT KPSS'siz Memur Alımına Lise Mezunları Başvurabilecek mi?

Bu haber yoğun soru yağmuru nedeniyle yazılmıştır.

PTT tarafından KPSS şartsız 5 bin memur alım ilanının yayımlanmasının ardından memur adayları, bize yolladıkları mesajlarında ilana lise mezunlarının başvuru yapıp yapamayacağını sormaya başladı.

Facebook, Twitter ve diğer hesaplarımıza yooğu nsoru gelmesi üzerine biz de bu konu hakkında haberimizi yazdık. Peki PTT KPSS'siz 5 bin memur alımına lise mezunları başvurabilir mi?

Önceki yazdığımız haberimizde PTT KPSS'siz 5 bin memur alımı için istenen mezuniyet şartlarını takipçilerimiz ile paylaştık. Tablo olarak yazdığımız haberimizde PTT memur alımında her bir kadro için istenen mezuniyet şartını yazdık. Bu kadrolara ayrıntılı şekilde bakıldığında lise mezunları için hiç kadro ayrılmadığı görülüyor.

Özetlemek gerekirse PTT memur alımı önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacaktır.

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

TÜM MEMUR ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER