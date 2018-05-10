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PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımında Hangi Şartlar Değiştirildi?

PTT A.Ş'nin 5 bin kişilik sözleşmeli personel alım ilanında bugün bazı değişikliklere gidildi. Yapılan değişikliklerde 1 yıl ikamet şartı arayan düzenlemenin kaldırıldığı öğrenildi.

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PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımında Hangi Şartlar Değiştirildi?

PTT A.Ş'nin 5 bin kişilik sözleşmeli personel alım ilanında bugün bazı değişikliklere gidildi. Yapılan değişikliklerde 1 yıl ikamet şartı arayan düzenlemenin kaldırıldığı öğrenildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 21:12
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımında Hangi Şartlar Değiştirildi?

PTT A.Ş'nin 5 bin kişilik sözleşmeli personel alım ilanında bugün bazı değişikliklere gidildi. Yapılan değişikliklerde 1 yıl ikamet şartı arayan düzenlemenin kaldırıldığı öğrenilirken, gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yapılacak ve bunun sonucuna göre atamaların gerçekleştirileceği vurgulandı.

Şirkette görev yapan personeller de, personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı ünvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecekler.

Postacı pozisyonlarına başvuru yapan ve atamaya hak kazanan adaylardan en az B ile A2 sürücü belgesi (evrak teslim süresi içinde) talep edilecek. Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonlarına başvuru yapan ve atamaya hak kazanan adaylardan SEGEM teknik personel yeterlilik belgesi evrak teslim süresi için talep edilecek.  Memurlar.net isimli internet sayfasında diğer düzenlemeler şu şekilde belirtildi : 

  • Yabancı Dil Sınavı Belgesi (PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için yabancı dil sınavının (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana aldığına dair veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge) eklenmiştir.
  • İstenecek belgelerden; "Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuranlardan, Mernis adresinin bulunduğu İl'de en az bir yıl ikamet ettiğini gösterir Nüfus Müdürlüğünden alınan onaylı belge," ibaresi kaldırılmıştır.
  • Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonu ilave edilmiş ve söz konusu pozisyona başvuracak 72 bölüm belirlenmiştir. ( İİBF'den Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olanlar da başvuru yapabilecektir.)
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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