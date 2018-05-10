PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımında Hangi Şartlar Değiştirildi?

PTT A.Ş'nin 5 bin kişilik sözleşmeli personel alım ilanında bugün bazı değişikliklere gidildi. Yapılan değişikliklerde 1 yıl ikamet şartı arayan düzenlemenin kaldırıldığı öğrenilirken, gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yapılacak ve bunun sonucuna göre atamaların gerçekleştirileceği vurgulandı.

Şirkette görev yapan personeller de, personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı ünvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecekler.

Postacı pozisyonlarına başvuru yapan ve atamaya hak kazanan adaylardan en az B ile A2 sürücü belgesi (evrak teslim süresi içinde) talep edilecek. Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonlarına başvuru yapan ve atamaya hak kazanan adaylardan SEGEM teknik personel yeterlilik belgesi evrak teslim süresi için talep edilecek. Memurlar.net isimli internet sayfasında diğer düzenlemeler şu şekilde belirtildi :