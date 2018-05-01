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PTT KPSS Şartsız 5 Bin Personel Alımı Yapacak (Yaş Şartı Ne Olacak?)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın geçtiğimiz gün yaptığı PTT açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, 2-3 bin civarında personel alımıyla ilgili duyuru bekleyen adayların yüzünü güldürmüştü.

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PTT KPSS Şartsız 5 Bin Personel Alımı Yapacak (Yaş Şartı Ne Olacak?)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın geçtiğimiz gün yaptığı PTT açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, 2-3 bin civarında personel alımıyla ilgili duyuru bekleyen adayların yüzünü güldürmüştü.

01 Mayıs 2018 Salı 16:22
PTT KPSS Şartsız 5 Bin Personel Alımı Yapacak (Yaş Şartı Ne Olacak?)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın geçtiğimiz gün yaptığı PTT açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, 2-3 bin civarında personel alımıyla ilgili duyuru bekleyen adayların yüzünü güldürmüştü.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs ayı içerisinde PTT'nin 5 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz gün PTT'ye yeni araçların kazandırıldığını, belirten Ulaştırma Bakanı, personel alımlşarıyla ilgili, "Önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız. 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek olacak. İşte PTT bunu yaparken büyümeye devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

PTT KPSS ŞARTI KALKMIŞTI

PTT'nin sözleşmeli personel yönetmeliği 23 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili yönetmeliğe göre PTT sözleşmeli personel alımlarında adaylarda KPSS'ye girmiş olma şartı aranmayacak, adayların 18 yaşını tamamlamış olması, 35 yaşını aşmamış olması, askerlikle ilişiğinin olmaması gerekecek. Başvuruda bulunacak adayların eğitim durumuna ilişkin detaylar yönetim kurulunca ilanın yayımlanacağı zaman belirlenecek. 

PTT PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.05.2018 16:28
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Önemsiz...... 9 dakika önce

Yaş sorununa hala çözüm yok!....Yaş sorunu hep YAŞŞŞ! .......

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