PTT KPSS Şartsız 5 Bin Personel Alımı Yapacak (Yaş Şartı Ne Olacak?)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın geçtiğimiz gün yaptığı PTT açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, 2-3 bin civarında personel alımıyla ilgili duyuru bekleyen adayların yüzünü güldürmüştü.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs ayı içerisinde PTT'nin 5 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz gün PTT'ye yeni araçların kazandırıldığını, belirten Ulaştırma Bakanı, personel alımlşarıyla ilgili, "Önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız. 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek olacak. İşte PTT bunu yaparken büyümeye devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

PTT KPSS ŞARTI KALKMIŞTI

PTT'nin sözleşmeli personel yönetmeliği 23 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İlgili yönetmeliğe göre PTT sözleşmeli personel alımlarında adaylarda KPSS'ye girmiş olma şartı aranmayacak, adayların 18 yaşını tamamlamış olması, 35 yaşını aşmamış olması, askerlikle ilişiğinin olmaması gerekecek. Başvuruda bulunacak adayların eğitim durumuna ilişkin detaylar yönetim kurulunca ilanın yayımlanacağı zaman belirlenecek.

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