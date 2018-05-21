PTT'den Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

PTT personel alımı hakkında son dakika açıklaması geldi.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, PTT 2018/1 personel alımı kapsamında başvuru üreti uyarısı geldi. Yapılan uyarıda, ücreti yatıran ancak başvurusunu yapamayan, başvuru yaptğı halde şartları taşımayan adayların yatırdıkları ücreti geri alabileceğine yer verildi.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018/1 Personel alımı başvuruları 21.05.2018 günü saat 23.59’a kadar sistem üzerinden alınacaktır.

2018/1 personel alımına yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek başvuru yapan adaylar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde sınav ücreti yatıranlardan başvuru yapamayanların sınav ücretleri iade edilecektir. Sınav ücretlerinin iade sürecine ilişkin duyuru en kısa sürede sitemizde yayınlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgiye yer verilmedi. Ancak KPSSCAFE olarak sonuç sayfasını anbe an takip ediyoruz. Sonuçlar açıklandığı anda paylaşacağız.

PTT PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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