Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

PTT'den Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

PTT'den 5 bin KPSS'siz personel alımı hakkında önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada internet üzerinden başvurusunu yapamayan adayların ya da şartları uymadığı halde başvuru yapıp ücreti yatıran adayların ücretlerini nasıl geri alacağına yer verildi. Peki başvuru ücreti nasıl geri alınır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

banner396

PTT'den Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

PTT'den 5 bin KPSS'siz personel alımı hakkında önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada internet üzerinden başvurusunu yapamayan adayların ya da şartları uymadığı halde başvuru yapıp ücreti yatıran adayların ücretlerini nasıl geri alacağına yer verildi. Peki başvuru ücreti nasıl geri alınır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:42
PTT'den Personel Alımı Hakkında Önemli Duyuru (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)

PTT personel alımı hakkında son dakika açıklaması geldi.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, PTT 2018/1 personel alımı kapsamında başvuru üreti uyarısı geldi. Yapılan uyarıda, ücreti yatıran ancak başvurusunu yapamayan, başvuru yaptğı halde şartları taşımayan adayların yatırdıkları ücreti geri alabileceğine yer verildi.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018/1 Personel alımı başvuruları 21.05.2018 günü saat 23.59’a kadar sistem üzerinden alınacaktır.

2018/1 personel alımına yanlış T.C. kimlik numarası beyan ederek başvuru yapan adaylar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde sınav ücreti yatıranlardan başvuru yapamayanların sınav ücretleri iade edilecektir. Sınav ücretlerinin iade sürecine ilişkin duyuru en kısa sürede sitemizde yayınlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir bilgiye yer verilmedi. Ancak KPSSCAFE olarak sonuç sayfasını anbe an takip ediyoruz. Sonuçlar açıklandığı anda paylaşacağız.

PTT PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


KPSS Şartsız 5 Bin Kamu Personeli Alımı için Sınav Konuları, Tarihleri, Ücreti
KPSS Şartsız 5 Bin Kamu Personeli Alımı için Sınav Konuları, Tarihleri, Ücreti
PTT Memur Alımı Sınav Konuları , Soru Sayısı ve Sınav Yerleri
PTT Memur Alımı Sınav Konuları , Soru Sayısı ve Sınav Yerleri
Anahtar Kelimeler:
PttSon DakikaPtt Pesonel AlımıPtt Başvuru ücretiPtt Personel Alımı Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalet Bakanlığı ve CTE Memur Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak? Başka İl'e Başvuru Nasıl Yapılacak?
Adalet Bakanlığı ve CTE Memur Alımı Başvurusu Nasıl Yapılacak? Başka İl'e Başvuru Nasıl Yapılacak?
Düşük KPSS'li Memur Adayları Dikkat ! 1 İyi Haber , 1 Öneri
Düşük KPSS'li Memur Adayları Dikkat ! 1 İyi Haber , 1 Öneri
2018 KPSS Başvuruları için Son Saatler ! (KPSS Lisans)
2018 KPSS Başvuruları için Son Saatler ! (KPSS Lisans)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim