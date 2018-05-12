PTT 5 Bin KPSS'siz Kamu Personeli Alımı İçin Başvurular 14 Mayıs 2018'de Başlıyor

PTT 5 bin KPSS'siz kamu personeli alımı başvuruları için geri sayım sona eriyor.

Geçtiğimiz hafta DPB'de ve kendi resmi sayfasında yayımladığı duyurusunda PTT, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 5 bin KPSS'siz personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda PTT personel alımlarında KPSS şartı yerine yazılı sınav şartının getirildiği ve başvuru yapacak adayların her kadro için yazılı sınava tabi tutulacağı belirtildi. Yayımlanan ilanda başvuruların 14 Mayıs Pazartesi günü başlayacağın yer verilirken başvuruların başlamasına saatler kaldı.

BAŞVURULAR 14 MAYIS'TA İNTERNET ÜZERİNDEN

PTT personel alımı ön başvuruları internet üzerinden alınacak. İnternet üzerinden ön başvurunu yapılmasının ardından sınav başvuru ücreti yatırılacak ve başvuru bu şekilde tamamlanmış olacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

PTT kamu personeli alımında her kadro için yazılı sınavy paılacak. Yazılı sınava girecek adayların 60 TL olan başvuru ücretini 18 Mayıs'a kadar PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına yatırması gerekecek. Başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınavlara çağrılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımında her kadro için farklı başvuru şartları aranmaktadır. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve mezuniyet şartları detayları şu şekilde;

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

PTT MEMUR ALIMI SINAVI

PTT personel alımı yazılı sınavı hakkında detaylı bilgi ve sınav konuları için TIKLAYIN

BAŞVURU EKRANI

PTT personel alımı başvuru ekranı 14 Mayıs günü açılacak. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kpsscafe'yi aşağıdaki platformlardan takip edin.

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