PTT 2018 Personel Alımında (Postacı, Gişe ve Büro Görevlisi) Başvuru Şartları Nasıl Olacak?

PTT'nin 2018 yılı personel alımı için hazırlıklarını sürdürdüğüne yönelik bilgiler gelirken, söz konusu alımlarda kpss şartının aranmayacağı, yeni personel alımlarında kurum içi yazılı ve sözlü sınavın hayata geçirileceğine kesin gözle bakılıyor.

PTT PERSONEL ALIM İLANLARI YAYIMLANDIĞI AN HABERDAR OL , TAKİP İÇİN TIKLA

Bilindiği gibi son yayımlanan yönetmelikle birlikte PTT Sözleşmeli personel alımlarındaki KPSS şartı kaldırılmış, eğitim düzeyiyle ilgili kısım yönetimin ilan konusundaki kararına bırakılmıştı. PTT Yönetim Kurulu personel ihtiyacına göre yayımlanacak ilandaki eğitim şartlarını düzenleyecek. Peki 2018 yılında PTT personel alımlarında hangi şartların kesin olarak yer alacağı belli mi? PTT, geçtiğimiz yıl yayımlanan yönetmelik yüzünden sıkıntılı günler yaşadı. Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı, sonrasında çıkan OHAL KHK'sına kadar adaylara da yansıdı ve binlerce kişi atama hakkı kazandığı halde aylarca beklemek durumunda kaldı. PTT'nin bir sonraki alımlarda daha titiz davranması ve yönetmeliğin daha sonra sıkıntı çıkmayacak şekilde düzenlenmesi şarttı.

Öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yönetmelikte KPSS şartının yer almaması, kurum içi yazılı ve sözlü sınavların getirilmesi, eğitim şartının daha sonra yönetim kurulu kararınca belirlenecek olması gibi maddelerin yer aldığı yönetmelikle yeni sözleşmeli personel alımlarının da yolu açılmış oldu. Yönetmeliğe göre PTT sözleşmeli personel alımları için başvurular yine online olarak alınacak. Adayların 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını aşmamış olması gerekecek. Giriş sınavı, mülakat süreci, ve diğer detaylar şu şekilde olacak:

İşe alınmada aranacak genel şartlar

MADDE 9 - (1) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, yapılan sınav sonucunda başarılı olanlardan veya PTT'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda deneyimli kişiler arasından yapılır. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

İşe alınmada aranacak özel şartlar

MADDE 10 - (1) İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında PTT'ye alınacak personelde aranacak öğrenim durumu, yabancı dil, deneyim ve boy, kilo gibi fiziksel özellikler ile hizmetin gerektirdiği özel şartlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Giriş sınavları

MADDE 11 - (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı, mülakat ve uygulamalı sınav şekillerinden bir veya birkaçı ile yapılabilir.

(2) Yapılacak sınavın şekli, hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması, basımı ve başarı düzeyi gibi hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alınan kuruluşlara da yaptırılabilir.

(4) Yazılı sınav yapılması halinde başarılı olan adaylar, özgüven, muhakeme gücü, kavrama ve ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri, PTT'nin çalışma koşullarına uygunluklarının tespit edilmesi ve mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla mülakat ve/veya uygulama sınavına tabi tutulabilirler.

(5) Başvuru şartları Yönetim Kurulunca belirlenen Postacı ile Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için yapılacak alım yazılı sınav ile yapılır.

KPSSCAFE - ANKARA

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA