PTT 2 Bin 500 Personel Alımıyla İlgili Duyuru Dün Gelmişti! Yeni İlan Bekleniyor

PTT'nin 2 bin 500 personel alımıyla ilgili iptal kararı dün PTT resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla kamuoyu ile paylaşılmıştı. Başvurusu kabul edilen adayların büyük tepkilerine neden olan duyuruda PTT'nin yeni ilanlar yayımlanacağına yer verilmiş fakat alımla ilgili ne bir rakam ne de bir tarih verilmişti.

Bilindiği gibi PTT geçtiğimiz yılı personel alımları açısından oldukça sıkıntılı geçirdi. 1750 sözleşmeli personel alımıyla ilgili atamaya hak kazanan adaylar bir anda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla şoka uğramış, hemen ardından da 2 bin 500 sözleşmeli personel alımıyla ilgili süreçte aynı şekilde durdurulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde çıkan KHK ile 1750 kişinin atamasına ilişkin yasal düzenleme yürürlüğe girmiş fakat 2 bin 500 kişilik alımla ilgiili bir düzenlemeye KHK'da yer verilmemişti. PTT , dün yaptığı açıklamada, 1750 kişilik alımla ilgili sürecin başladığını adayların atamalarının yapılmaya başlandığını, 2 bin 500 kişilik (2017 /3) iptal edildiğini bu adayların yeni ilanlara başvuru yapması gerektiğini duyurmuştu. PTT'nin 2023 yılına kadar 100 bin personel hedefi bulunuyor.

Önümüzdeki dönemlerde tekrar bir ilana çıkmasınaysa kesin gözüyle bakılıyor. Fakat kafalarda soru işareti kalmaması açısından hem 2018 yılı personel alımları hem de başvuru şartlarıyla ilgili yönetmelik düzenlemesi yapılıp yapılmayacağının açıklanması oldukça önemli. Adaylar özellikle mezuniyet şartları ve yaş şartlarıyla ilgili PTT'ye sık sık talep gönderiyor. Umarız adayların sesi duyulur ve kısa süre içerisinde yeni ilanlara ilişkin duyuruları siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşırız.

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KPSSCAF.ECOM.TR - ANKARA