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PTT 1750 Sözleşmeli Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT 1750 Sözleşmeli personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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PTT 1750 Sözleşmeli Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT 1750 Sözleşmeli personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

24 Aralık 2017 Pazar 13:32
PTT 1750 Sözleşmeli Personel Alımıyla İlgili Müjdeli Haber

Bakan Arslan'dan PTT 1750 Sözleşmeli Personel Alımıyla İlgili Açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT 1750 Sözleşmeli personel alımıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

PTT personel atamalarıyla ilgili Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı almasından sonra işe başlamalarında sorun olan adayların hukuki sorunlarının KHK ile çözüldüğünü söyleyen Bakan Arslan, adayların işe başlatılacağını müjdeledi. Bakan Arslan, "Uzun süredir bekleyen ve PTT’de çalışmaya başlamak için sabırsızlanan 1750 kardeşimizin hukuki sorunlarını çözdük, işe başlatıyoruz.PTT personel alımı için 2017 yılı içerisinde sınava girmiş ve atanmaya hak kazanmış 1.750 kişinin mağduriyetlerini bugün yayımlanan 696 Sayılı KHK ile sona erdirdik. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 15:41
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