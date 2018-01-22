POMEM Başvuru Şartları Değişti-Peki Yeni Polis Alımı Ne Zaman? Şartlar Ne?

POMEM'lere polis alımı için bazı değişiklikler geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile POMEM'lere polis alımında önlisans mezunlarına verilen hak mevzuata geçti.

POMEM'lere polis alımında önlisans mezunlarına tanınan hakkın mevzuata eklenmesi sonrası ülke genelinde on binlerce önlisans ve lisans mezunu aday yeni dönem polis alımının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki POMEM'lere yeni dönem polis alımı ne zaman olacak? POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru şartlarında yeni esnetilmeler olacak mı?

Resmi Gazete'nin 20 Ocak 2018 tarihli sayısında yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile POMEM'lere polis alımında KHK ile önlisans mezunlarına tanınan hak mevzuata eklendi ve bundan sonraki POMEM polis alımlarında önlisans mezunlarının da (yüzde 20'yi aşmayacak sayıda) polis olmak için başvuru yapabileceği belirtildi.

İlan Ne Zaman Yayımlanacak?

POMEM'lere yeni polis alımı için henüz net bir tarih yok. Bu konuda henüz bir açıklama da gelmedi. Ancak önceki yıllara bakıldığında POMEM polis alımlarının, yılın ortaları veya ikinci döneminde yapıldığı görülmekte. Önceki yıllara bakıldığında yeni dönem POMEM alımlarının 2018 Temmuz veya sonraki aylarda yapılması bekleniyor.

Başvuru Şartları Ne Olacak?

# T.C. vatandaşı olmak,

# Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

# Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

# Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

# 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

# Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

# Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

# Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

# 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

# Sicil kaydı temiz olması,

# Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

# Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

# Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

# Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

# Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.

POMEM'de Yapılan Değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yönetmeliğin değiştirilen hükümleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“l) Diploma: Önlisans ve lisans diplomasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “POMEM’lere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca POMEM’lere alınacak olan önlisans mezunlarının sayısı toplam kontenjanın %20’sini aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Lisans diplomasının” ibaresi “Diplomanın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir. Mülakat sınav komisyonu Bakanlık onayı ile müracaat kabul komisyonu Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile belirlenir. Diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:”

“d) Mülakat sınav komisyonu; birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki şube müdürü seviyesinde emniyet müdürü, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişi ve Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “giriş puanına göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisans mezunu ve önlisans mezunu adaylar için” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına “adayların yerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “önlisans ve lisans mezunları için ayrı ayrı belirlenen” ibaresi eklenmiştir.

Başvuru Şartları Değişecek mi?

Önlisans mezunu adaylar KPSS şartının esnetilmesini isterken çok sayıda aday da yaş şartında bazı esnemelerin yapılmasını istiyor. Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından başvuru şartları hakkındaki taleplerinizi yazabilirsiniz.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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