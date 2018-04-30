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Polis Akademisi Yakın Zamanda İlan Yayımlayacak

Polis Akademisi Başkanlığı yakın zamanda komiser yardımcısı alımı için ilan yayımlayacak.

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Polis Akademisi Yakın Zamanda İlan Yayımlayacak

Polis Akademisi Başkanlığı yakın zamanda komiser yardımcısı alımı için ilan yayımlayacak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:28
Polis Akademisi Yakın Zamanda İlan Yayımlayacak

Polis Akademisi'nden yeni ilan geliyor.

Uzun zamandır PAEM Komiser Yardımcısı alımı yapılmıyor. On binlerce aday PAEM komiser yardımcısı alımının yapılmasını beklerken Kpsscafe yeni bir bilgiye ulaştı. Polis Akademisi Başkanlığı yakın zamanda Polis Amirleri Eğitim Merkezine komiser yardımcı alımı yapacak.

SON PAEM AÇIKTAN YAPILMIŞTI

Polis Akademisi son PAEM komiser yardımcısı alımını açıktan yapmıştı. Lisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile yapılan PAEM komiser yardımcısı alımında 2500 kişi alınmıştı. Bayan ve erkek lisans mezunları arasından yapılan komiser yardımcısı alımında spor ve sözlü mülakatlar yapılıyor.

YENİ PAEM ALIMI POLİS MEMURLARI ARASINDAN YAPILACAK

Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bilgilere göre yeni dönem PAEM komiser yardımcısı alımı lisans mezunu polis memurları arasından yapılacak. Polis memurları önce yazılı sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavı geçen adaylar, spor ve sözlü mülakata alınacak. Bu aşamaları başarılı bir şekilde geçen adaylar eğitimlerinin ardından EGM bünyesinde komiser yardımcısı olacak.

ALIM NE ZAMAN OLACAK?

Yeni PAEM alımı için ilanın önümüzdeki ay yayımlanması bekleniyor.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Osman 1 saat önce

Geçen yıl yani 3.dönem Paem başvuru Ağustos ayında oldu bence 22 temmuz sonra alınmalı? Önümüzdeki ay yayımlanması biraz zor gibi admin.

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