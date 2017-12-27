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Polis Akademisi Öğrenci Alımı Yapıyor (İstihbarat Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Stratejileri)

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesinden yapılan duyuruda (www.pa.edu.tr) Akademiye yüksek lisans ve doktora programları için 10'ar öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Polis Akademisi Öğrenci alımıyla ilgili tüm detaylar Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.

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Polis Akademisi Öğrenci Alımı Yapıyor (İstihbarat Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Stratejileri)

Polis Akademisi Başkanlığı resmi sitesinden yapılan duyuruda (www.pa.edu.tr) Akademiye yüksek lisans ve doktora programları için 10'ar öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Polis Akademisi Öğrenci alımıyla ilgili tüm detaylar Polis Akademisi Başkanlığı'nın www.pa.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:14
Polis Akademisi Öğrenci Alımı Yapıyor (İstihbarat Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Stratejileri)

Polis Akademisi Öğrenci Alımı Yapıyor (İstihbarat Araştırmaları, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Stratejileri)

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruya göre(www.pa.edu.tr) Akademiye Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi", "İstihbarat Araştırmaları", "Suç Araştırmaları", "Ceza Adaleti", "Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi", "Uluslararası Güvenlik (İngilizce)" ve "Uluslararası Güvenlik", yüksek lisans programlarıyla , Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi, Uluslararası güvenlik doktora programlarına öğrenci alımı gerçekleşecek.

Doktora programlarına alınacak öğrencilerin ALES ve Yabancı Dil puanının en az 55 puan olması gerektiği belirtilirken, Uluslararası Güvenlik (İngilizce) programı için adaylarda en az 75 puan yabancı dil programı aranıyor. Detaylı bilgilendirme Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesinden öğrenilebiliyor. Sınav takvimi, belgeler, diğer şartlar www.pa.edu.tr adresinden takip edilebilecek.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 16:28
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