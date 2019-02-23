Polis Akademisi 2018 KPSS'de En Başarılı Yükseköğretim Kurumu Oldu!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporuna göre eğitim kurumları arasında en az 50 öğrencisi sınava katılan üniversitelerin puan ortalamalarına bakıldığında; 76,49 ortalama ile ilk sırada Polis Akademisinin yer aldığı görüldü.

4 Kasım 2018 tarihinde 95 sınav merkezinde uygulanan KPSS Ön Lisans sınavına 749.396 kişi sınava girmiş ve 749 bin 11 adayın sınavı geçerli kabul edilmiştir. Bu değerlendirme raporu sınavı geçerli olan aday sonuçları üzerinden hazırlanmıştır.

Polis Akademisi’nin 76,49 puan ile 1. olduğu sıralamada; Gülhane Askeri Tıp Akademisi 74,52 puan ile ikinci, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 73,50 puan ile üçüncü, Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı 72,18 puan ile dördüncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 71,92 puan ile beşinci, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 71,71 puan ile altıncı, Başkent Üniversitesi 71,09 puan ile yedinci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 70,80 puan ile sekizinci, KTO Karatay Üniversitesi 70,50 puan ile dokuzuncu, Toros Üniversitesi 69,99 puan ile onuncu olarak yer almıştır.

Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA