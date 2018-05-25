PÖH Alımını Bekleyen Adayları Üzen Bir Gelişme Daha !

Yeni dönem polis özel harekat alımını bekleyen adayları üzen açıklama bugün geldi.

Türkiye genelinde 500 bine yakın aday, yeni dönem polis özel harekat alımı için müjde bekliyordu. Özellikle seçim öncesi olması nedeniyle PÖH adayları daha da umutlandı. Ancak ne hükümet yetkililerinden ne de Polis Akademisi Başkanlığından henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmemesi büyük tepki ile karşılanırken bugün Akademi, yeni dönem polis alımları için bir dizi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada toplamda 16 bin polis alımı yapılacağı bildirildi.

POMEM, PMYO, PAEM VAR AMA PÖH YOK

Yayımlanan duyurularda POMEM ve PMYO'lara polis memuru olarak yetiştirilmek üzere öğrenci, PAEM'lere de komiser yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. Bu açıklamaların ardından PÖH adayları, yeni dönem polis özel harekat alımı için de müjde bekliyordu ancak beklenen olmadı. Akademi sadece polis memuru ve komiser yardımcısı alımı için duyuru yayımladı.

500 BİNE YAKIN ADAY BEKLİYOR

500 bine yakın kadın ve erkek aday, yeni dönem polis özel harekat alımı için müjde bekliyor. Özellikle önceki 10 bin alımda hiç kontenjan ayrılmamış olan kadın PÖH adayları, yeni dönem polis özel harekat alımlarının bir an önce yapılmasını istiyor.

SEÇİM SONRASI YENİ HAREKATLAR OLACAK

24 Haziran seçimleri sonrası TSK'nın en önemlki planı Menbiç'i de içine alan bir harekat daha düzenlemek olacak. Askeriyeye on binlerce personel alımı yapıldı ve hala yapılmaya devam ediliyor. Bölgede meskun mahal operasyonlarında ise PÖH ve JÖH'ler etkin rol oynuyor. Bu nedenle yeni PÖH alımı seçimden sonra düzenlenecek yeni harekatın gidişatına göre belirlenecek.

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