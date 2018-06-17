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PÖH Alımında Yeni Gelişmeler Sevindirdi-İşte Son Haberler

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ederken son bir hafta içinde gelen 2 açıklama adayları sevindirdi.

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PÖH Alımında Yeni Gelişmeler Sevindirdi-İşte Son Haberler

Yeni dönem polis özel harekat alımı için geri sayım devam ederken son bir hafta içinde gelen 2 açıklama adayları sevindirdi.

17 Haziran 2018 Pazar 14:11
PÖH Alımında Yeni Gelişmeler Sevindirdi-İşte Son Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son iki açıklamasında PÖH alımına değindi.

500 bine yakın aday, yeni dönem polis özel harekat alımı için resmi açıklama bekliyor. 2016'daki 10 binlik alımın ardından henüz polis özel harekat alımı için ilana çıkılmadı. Bu da adayların, 'Bir daha PÖH alımı olmayacak mı?' sorusunu sormasına neden oldu.

Adaylar yeni PÖH alımından umudu artık kesmişken son günlerde gelen iki açıklama adayları yeniden heyecanlandırdı. İçişleri bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamalarda PÖH alımında yaş şartına ve kadın PÖH alımına değindi.

YAŞ DÜZENLEMESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada PÖH alımında yaş haddinin esnetildiğini söyledi.  Yaşın 30'a yükseltilmesi, yaş haddine takıldığı için başvuru yapamayan adaylar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

KADIN PÖH ALIMI YAPILACAK

Bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 binlik alımda kadın PÖH alımı yapılmadığını, yeni dönem PÖH alımında kadınların da alınacağını söyledi. Bakan açıklamasını şu şekilde yaptı:

"Yaş 28 idi 30'a çıktı. Çok başvuru oluyor ve çok başvuru aslen alım süresini uzatıyor. Hepsinde siz spora almak zorundasınız. Hepsinde yazılıya almak zorundasınız. Hepsinde mülakata almak zorundasınız. Bu süreçler çok uzuyor. Milletimiz bize yetki verirse bu değişikliği gerçekleştireceğiz. Onların istediği gibi yapacağız. Bizim gençlerimiz enteresanlar ve çok güzeller... Normal polis olmak isteyenler de var ama en çok buna abananlar Özel Harekatçı olmak istiyor. Genç kızlar 'ben Özel Harekatçı olmak istiyorum' diyor. Bu sefer Özel Harekatçı aldığımız zaman bilsinler ki kızlarımızı da alacağız. İnşallah bu süreci bu söylediğim ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceğiz."

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

PÖH alımı için tarih belli değil. Süleyman Soylu da bu konuda bir bilgi vermedi. Ancak art arda iki açıklamanın gelmesi, alımlar için net tarihin önümüzdeki haftalarda belli olacağını gösteriyor. PÖH alımı gelişmelerinden anında haberdar olmak için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

ADAYLARIN TALEPLERİ

PÖH alımını bekleyen adaylar bu gelişmelerin ardından umutlanmaya başladı. Yaş haddinin esnetilmesinin ardından adaylar alımların lise mezunu ve KPSS'siz olmasını istiyor. Bunların yanı sıra aşağıdaki yorum kısmından alımlar hakkındaki talpe ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Eda 1 saat önce

LİSE MEZUNU BAYAN VE KPSS ŞARTSIZ OLMALISINI İSTİYORUZ

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İhsan TANDOĞAN 1 saat önce

Lise mezunu olmasını çok istiyorum. 19. Döneme başvurmustum spordan gectim fakat sözlüde kaldım tekrar bu şansı verseler daha iyisini yapabilirim.

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Murat 2 saat önce

Acaba kpss sarti var mi bi ara sanki kpss sarti geri geldi ama suan noldu bilmiyorum buarada 1 Ocak olmasda sevindir di

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Alp 2 saat önce

Jandarma asayiş gelsin artık

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Gizem 2 saat önce

KPSS şartsız lise alımı bayan alımı olsun

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Mehmet Çalışkan 2 saat önce

Lise mezunu ve kpss şartsız olur inşAllah

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Seda 2 saat önce

Nolur kpss şartsız ve lise mezunu alımı olsun..

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Sinan 2 saat önce

Ne olur yani en az lise ve KPSS siz alım yapsalar? Eğitim sistemi zaten oldukta kötü ülkenin özel kuvvet sayısının artmasında hiç bir husus yok hani kaç senedir işsizliğe bir çözüm bulamıyorlar ya özellikle genç kitlelerin çoğu zaten özel kuvvetci olmak istiyor 500 bin başvuru oluyor 10 bin alım oluyor neye göre seçiyorsun kardeşim bunu ? Torpilin en fazla kullanıldığı ülkede yaşıyoruz yeminle ya

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