PÖH Alımında Yeni Gelişmeler Sevindirdi-İşte Son Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son iki açıklamasında PÖH alımına değindi.

500 bine yakın aday, yeni dönem polis özel harekat alımı için resmi açıklama bekliyor. 2016'daki 10 binlik alımın ardından henüz polis özel harekat alımı için ilana çıkılmadı. Bu da adayların, 'Bir daha PÖH alımı olmayacak mı?' sorusunu sormasına neden oldu.

Adaylar yeni PÖH alımından umudu artık kesmişken son günlerde gelen iki açıklama adayları yeniden heyecanlandırdı. İçişleri bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamalarda PÖH alımında yaş şartına ve kadın PÖH alımına değindi.

YAŞ DÜZENLEMESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada PÖH alımında yaş haddinin esnetildiğini söyledi. Yaşın 30'a yükseltilmesi, yaş haddine takıldığı için başvuru yapamayan adaylar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

KADIN PÖH ALIMI YAPILACAK

Bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 binlik alımda kadın PÖH alımı yapılmadığını, yeni dönem PÖH alımında kadınların da alınacağını söyledi. Bakan açıklamasını şu şekilde yaptı:

"Yaş 28 idi 30'a çıktı. Çok başvuru oluyor ve çok başvuru aslen alım süresini uzatıyor. Hepsinde siz spora almak zorundasınız. Hepsinde yazılıya almak zorundasınız. Hepsinde mülakata almak zorundasınız. Bu süreçler çok uzuyor. Milletimiz bize yetki verirse bu değişikliği gerçekleştireceğiz. Onların istediği gibi yapacağız. Bizim gençlerimiz enteresanlar ve çok güzeller... Normal polis olmak isteyenler de var ama en çok buna abananlar Özel Harekatçı olmak istiyor. Genç kızlar 'ben Özel Harekatçı olmak istiyorum' diyor. Bu sefer Özel Harekatçı aldığımız zaman bilsinler ki kızlarımızı da alacağız. İnşallah bu süreci bu söylediğim ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceğiz."

ALIMLAR NE ZAMAN OLACAK?

PÖH alımı için tarih belli değil. Süleyman Soylu da bu konuda bir bilgi vermedi. Ancak art arda iki açıklamanın gelmesi, alımlar için net tarihin önümüzdeki haftalarda belli olacağını gösteriyor. PÖH alımı gelişmelerinden anında haberdar olmak için KPSSCAFE mobil uygulamasını indirin.

ADAYLARIN TALEPLERİ

PÖH alımını bekleyen adaylar bu gelişmelerin ardından umutlanmaya başladı. Yaş haddinin esnetilmesinin ardından adaylar alımların lise mezunu ve KPSS'siz olmasını istiyor. Bunların yanı sıra aşağıdaki yorum kısmından alımlar hakkındaki talpe ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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