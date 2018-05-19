PMYO Lise Mezunu Polis Alımı Kadın-Erkek Sayı Dağılımı ve Başvuru Şartları

2018 PMYO kadın-erkek polis alımında sayılar belli oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada PMYO'lara 2500 lise mezunu polis alımı yapılacağını söyledi. Bakan Soylu'nun bu açıklamasının ardından polis olmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve kaç kadın kaç erkek polis alımı yapılacağını araştırmaya başladı.

KADIN-ERKEK POLİS ALIMI SAYI DAĞILIMI

PMYO'lara her yıl ortalama 2500 polis memuru olarak yetiştirilmek üzere öğrenci alımı yapılmaktadır. Lise mezunu adaylar arasından yapılan polis alımında 2250 erkek 250 kadın polis alınacak.

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BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak ya da lise son sınıfta olmak,

ÖSYM tarafından yapılacak TYT 'de belirtilecek baraj puanı aşmak. (Baraj başvuru henüz belirlenmedi. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen başvuru kılavuzu ile baraj puan belli olacak.)

'de belirtilecek baraj puanı aşmak. (Baraj başvuru henüz belirlenmedi. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen başvuru kılavuzu ile baraj puan belli olacak.) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Erkeklerde en az 167 cm, bayanlarda 162 cm olacak ve beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

Adli sicil kaydı olmaması,

Herhangi bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

TYT'YE BAŞVURU YAPMA ŞARTI VAR

PMYO polis alımı için adayların, ÖSYM tarafından yapılacak üniversitelere giriş sınavının ilk kısmı olan TYT'ye girme şartı var.

Siz de aşağıda bulumam yorum kısmında bilgi, düşünce ve taleplerinizi yazabilirsiniz.

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