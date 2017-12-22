Özel Harekat Polisi (PÖH) Alımı ile İlgili Flaş İddia

Yeni dönem polis özel harekat alımı ile ilgili sosyal medya üzerinde flaş bir iddia dolaşmaya başladı. Sosyal medya üzerinde bazı kullanıcılar, yeni dönem PÖH alımında KPSS şartı olacaağını iddia etti.

Yeni dönem PÖH alımında KPSS şartı aranacak iddiaları üzerine özel harekat polisi adayları yeni alımda başvuru şartlarının nasıl olacağını internet üzerinde araştırmaya başladı. Bize de yorum ve mesaj yolu ile ulaşan PÖH adayları, yeni dönemde alımların KPSS ile olup olmayacğaı sorusunu sordu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak PÖH adayları için haberimizi kaleme aldık.

KPSS Şartı Olacak İddiası

Geçtiğimiz yıl yayımlanan KHK ile özel harekat polisi alımında lisans şartı olan mezuniyet şartı lise düzeyine indirilmiş ve KPSS puanı şartı da kaldırılmıştı. Alımların bu şekilde olması nedeniyle 280 binden fazla aday PÖH olabilmek için başvuru yapmıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan 10 bin PÖH alımını kazanamayan ve yeni dönem alımlarını bekleyen adaylar sosyal medyada dolaşan KPSS puanı olacak iddiaları ile şaşkına döndü.

KPSS Şartı Olacak mı?

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile PÖH alımı başvurur şartları değiştirildi. Halihazırda yapılacak tüm PÖH alımlarında KPSS şartı aranmayacak. PÖH alımında KPSS şartı yeniden getirilebilir mi, yakın zamanda yayımlanacak yeni KHK'da KPSS şartı eklenir mi bilinmez. Ancak yeni bir KHK ile değişiklik yapılmazsa PÖH alımları KPSS şartsız olacak.

Başvuru Diğer Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 28 yaşından gün almamış olmak

En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

Erkeklerde boyun en az 167 cm, bayanlarda ise 162 cm olması,

Boy ile kilo endeksinizin orantılı şekilde olması,

Silah taşımaya engel bir sağlık sorununun olmaması,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğinin bulunmaması,

Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

Mecliste Gündeme Geldi

Önceki gün gerçekleşen bütçe görüşmelerinde PÖH alımında kadın adaylara kadro gündeme geldi. MHP'li Arzu Erdem yeni dönem PÖH alımında kadın adaylara kadronun ayrılmaısnı istedi.

Yeni PÖH Alım ilanı yayımlandığı anda haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE ios uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER