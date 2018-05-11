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Otobüs Kaptanlığı Mezunları Atamalarda Öncelik İstiyor

Üniversitelerin Otobüs Kaptanlığı programlarından mezun olan adaylar şoför alımlarında kendilerine yönelik atama yapılmamasından şikayetçi.

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Otobüs Kaptanlığı Mezunları Atamalarda Öncelik İstiyor

Üniversitelerin Otobüs Kaptanlığı programlarından mezun olan adaylar şoför alımlarında kendilerine yönelik atama yapılmamasından şikayetçi.

11 Mayıs 2018 Cuma 14:52
Otobüs Kaptanlığı Mezunları Atamalarda Öncelik İstiyor

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan fakat kamuda kendilerine yönelik atama kontenjanı bulamayan adaylar zaman zaman kpss cafe'ye mail yazarak ya da grubumuzdan bize taleplerini hatırlatarak konunun gündeme getirilmesini talep ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bize gelen bir mailde de bu durum söz konusu. Üniversitelerden sürüş eğitimi konusunda eğitim alan adaylar, kamudaki alımlarda sadece ehliyet ve herhangi bir bölüm mezuniyeti aranmasına tepki gösteriyor.  Gelen maili noktasına virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyoruz.

"Biz size Otobüs Kaptanlığı (Ön Lisans) Mezunları olarak yazıyoruz. Biz üniversite bazında Şoförlük eğitimi alıp ön lisans eğitimini tamamlamış kişileriz. Öğretim süremiz boyunca, ileri sürücülük, ilk yardım, protokol vb. bir çok ders alıp mezun olduk. Ama şu an bir çok kurum şoför alımlarını bizden değil de ya lise mezunu ya da genelden alıyor. Şu an KYK alımları var, üniversite mezunu şoförler işsiz dururken alımlar lise mezunlarından yapılıyor. Biz her yere mail atıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz ama sesimizi duyuramıyoruz. "

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KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Otobüs KaptanlığıOtobüs Kaptanlığı önlisans Mezunu
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