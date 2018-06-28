ÖSYM'den Son Dakika KPSS Tercih Duyurusu

ÖSym Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz gün yayımlanan KPSS 2018/1 Başvuru Kılavuzu ile ilgili yapılan açıklamada ÖSYM, kılavuzda bazı kadrolarda güncelleme yapıldığını belirtti.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

26 Haziran 2018 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan 2018/1 Tercih Kılavuzundaki TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlarda yer alan 310524761 kodlu programın Nitelik kodunda Devlet Personel Başkanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda güncelleme yapılmıştır.

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar, yeni haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu düzeltme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adayların tercihlerini yaparken Ek'te yer alan 28 Haziran 2018 tarihli KPSS 2018/1 Tercih Kılavuzu ve Tablolarını esas almaları gerekmektedir.

Adayların bilgisine önemle duyurulur.

HANGİ KADRODA GÜNCELLEME YAPILDI?

Açıklanan duyuruda 310524761 kodlu kadroda değişiklik yapıldığına yer verildi. Bu kod Iğdır Bilgisayar İşletmeni kadrosudur.

NİTELİK KODLARI VE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEMUR ALIMLARINMDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA