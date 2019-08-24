ÖSYM'den resmi açıklama! 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans KPSS sonuçları...

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'nin sonuç tarihi duyuruldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, KPSS 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'nin sonuç tarihi duyuruldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, KPSS 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında,adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi) / e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.​

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