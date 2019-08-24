Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
282.758
DOLAR
5.7454
STERLIN
7.0549
EURO
6.3899
KPSS 55 Puanla İtfaiye Eri Alınıyor! İşte Başvuru Şartları!
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!

ÖSYM'den resmi açıklama! 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans KPSS sonuçları...

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 17, 20-21 ve 28 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar sonuçları beklerken ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Peki, 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM'den resmi açıklama! 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans KPSS sonuçları...

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 17, 20-21 ve 28 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılan adaylar sonuçları beklerken ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Peki, 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:07
ÖSYM'den resmi açıklama! 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans KPSS sonuçları...

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'nin sonuç tarihi duyuruldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, KPSS 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'nin sonuç tarihi duyuruldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, KPSS 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında,adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi) / e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların,YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1ham puanı(net)bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları,adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.​

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.08.2019 21:12
Anahtar Kelimeler:
ösym den resmi açıklama 2019 kpss sınav sonuçları zaman açıklanacak lisans kpss sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
KPSS İçin Geri Sayım Devam Ediyor... 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS İçin Geri Sayım Devam Ediyor... 2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 ÖABT soru ve cevapları yayımlandı!
2019 ÖABT soru ve cevapları yayımlandı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim