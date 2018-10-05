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ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
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ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim Düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.

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ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim Düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 07:55
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim Düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-Ortaöğretim Hatırlatma başlığını taşıyan duyuruda adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatıratıldı.

ÖSYM tarafından yapılan hatırlatma duyurusunda şu ifadelere yer verildi.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salonlara giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için Sınav Saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısının önünde hazır bulunmalısınız.

Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;

  • Sınava Giriş Belgesi
  • Geçerli Kimlik Belgesi
  • T.C Nüfus Cüzdanı
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Pasaport
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Mavi - Pembe Kart

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2018 11:51
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ösym den önemli hatırlatma
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