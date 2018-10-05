ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim Düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-Ortaöğretim Hatırlatma başlığını taşıyan duyuruda adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatıratıldı.

ÖSYM tarafından yapılan hatırlatma duyurusunda şu ifadelere yer verildi.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salonlara giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için Sınav Saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısının önünde hazır bulunmalısınız.

Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;

Sınava Giriş Belgesi

Geçerli Kimlik Belgesi

T.C Nüfus Cüzdanı

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Pasaport

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Mavi - Pembe Kart

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