ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim Düzeyi Kamu Personeli Seçme Sınavı için ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-Ortaöğretim Hatırlatma başlığını taşıyan duyuruda adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatıratıldı.
ÖSYM tarafından yapılan hatırlatma duyurusunda şu ifadelere yer verildi.
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salonlara giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için Sınav Saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısının önünde hazır bulunmalısınız.
Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;
- Sınava Giriş Belgesi
- Geçerli Kimlik Belgesi
- T.C Nüfus Cüzdanı
- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
- Pasaport
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
- Mavi - Pembe Kart
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