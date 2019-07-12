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ÖSYM'den KPSS'ye Girecek Adaylara Önemli Duyuru!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye girecek adayları yakından ilgilendiren bir son dakika duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

ÖSYM'den KPSS'ye Girecek Adaylara Önemli Duyuru!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye girecek adayları yakından ilgilendiren bir son dakika duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

12 Temmuz 2019 Cuma 21:44
ÖSYM'den KPSS'ye Girecek Adaylara Önemli Duyuru!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ye girecek adayları yakından ilgilendiren bir son dakika duyurusu yayınlandı. İşte detaylar...

ÖSYM tarafından 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür,Eğitim Bilimleri) Hatırlatma başlığı ile yayınlanan duyuru şöyle;

• 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturum için, saat 10.00'dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 
• Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. 
• Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. 
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 

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Son Güncelleme: 12.07.2019 21:50
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ösym den kpss ye girecek adaylara önemli duyuru
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