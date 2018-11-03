ÖSYM'den KPSS Önlisans Sınavına Girecek Adaylara Başarılar Mesajı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden 4 Kasım 2018 tarihinde saa 10:00'da KPSS Önlisans sınavına girecek adaylara başarılar mesajı yayımladı.

ÖSYM'me yaptığı paylaşımda ''2018-KPSS Önlisans'a girecek tüm adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar dileriz.'' ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'nin paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Yorumların kimisi güldürürken, kimisi adayların yaşadığı stresi gözler önüne serdi.

İşte o mesajlardan bazıları;

''Kolay sorun.''

''Osym: bir daha söylee''

''Görevliler topuklu ayakkabı falan giymesinler''

''Bide güncel sorular lütfen güncel olsun eskileri sormayin''

''Allah peygamber aşkına gâvura sorar gibi sormayın su soruları be''

''Başarılar dileklerini gördükçe daha bi heyecanlanıyorum''

"Çalışma ve azim varsa başarı kaçınılmaz bir son..''

"65 km öteye sınav adresi koyun sonrada kolaylıklar başarılar. Allah razı olsun"

"Benim aklımda şöyle bir soru var herkes ailesıyle birlikte gelemeyecek sınavlar illerde malum tek gelecek olanlar düşünülüp emanet dolap sistemi ayarlandı mı eğer emanetlerı bırakacak dolaplar ayarlanmadıysa okullara kime nasıl güvenip emanet bırakıcaz ?"

"Görevlilerden tek ricamız topuklu ayakkabı giymemeleri"

"Sınav görevlilerine söyleyin; uyuyorlar , horluyorlar. YAPMASINLAR"

"Eve en uzak yere sınav yeri verip bir de kolay gelsin mi diyorsun. Dilerim Bu eziyeti siz de yaşayın"

"Biz oraya zorluk çıkarmak için gitmiyoruz ki görevlilere kolaylıklar diliyorsunuz? Zorluğu görevliler çıkarıyor. "

"0.5 net kuralı varsa şimdiden söyleyin haberimiz olsun. Kılavuza mikroskop ile bakamadık."

"Psikolojim ağrıyor rapor alabiliyor muyuz?"

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