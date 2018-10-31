ösym den kpss önlisans adaylarına duyuru sınav günü nüfus müdürlükleri açık olacak

ÖSYM Başkanlığı'nın resmi twitter hesabı üzerinden 2018-KPSS Önlisans adaylarının dikkatine başlıklı bir uyarı yazısı yayımlandı.

ÖSYM'nin duyuru yazısı şöyle;

4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Önlisans sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C Kimlik Numarası soğuk damga veya fotoğraf bulunadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce il/ilçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07:00 - 10:00 saatleri arasında açık tutulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur''

Aynı uygulama KPSS Ortaöğretim sınavı içinde yapılmış ve birçok adayın mağduriyeti bu şekilde giderilmişti.

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