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ÖSYM'den Çok Önemli KPSS Duyurusu!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2018-KPSS Ortaöğretim Adaylarının Dikkatine! başlıklı bir duyuru yayımlandı.

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ÖSYM'den Çok Önemli KPSS Duyurusu!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2018-KPSS Ortaöğretim Adaylarının Dikkatine! başlıklı bir duyuru yayımlandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:41
ÖSYM'den Çok Önemli KPSS Duyurusu!

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 2018-KPSS Ortaöğretim Adaylarının Dikkatine! başlıklı bir duyuru yayımlandı.

ÖSYM'den yapılan duyuru şu şekilde;

07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00 - 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.  Bu kapsamda; kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir.

Nüfus cüzdanı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecektir. Adayın, Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın yanında, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

2018-KPSS Ortaöğretim adaylarına önemle duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
 

2018-KPSS Ortaöğretim Sınavlarında 07.00-10.00 Saatleri Arasında Açık Tutulacak Nüfus Müdürlükleri

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.10.2018 17:46
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ösym den çok önemli kpss duyurusu
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