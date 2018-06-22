ÖSYM, KPSS 2018/1 Öncesi Branş Bazında Sıralamalar Güncellenecek mi?

KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmeleri için geri sayım sona eriyor.

Merkezi yerleştime ile en az 2 bin memur alımı yapılacak. TBMM'de gerçekleşen 2018 yılı bütçesinde merkezi yerleştirme ile 5 bin memur alımı için kadro talep edilmişti. Yıl sonuna doğru bir merkezi yerleştirme daha yapılacak ve iki yerleştirme ile toplamda 5 bin memur alımı yapılacak. Merkezi yerleştirmelerden ilki olan KPSS 2018/1 için tercih başvuruları 26 Haziran'dan itibaren alınacak. Merkezi yerleşitrme için geri sayım devam ederken adayların en çok merak ettiği konu, atamalar öncesi branş bazında sıralamalar güncellenecek mi sorusu oldu.

2018 KPSS'sine 1 ay gibi bir süre kaldı. Kısa süre kala Merkezi yerleştirme yapılacak ve 2016 KPSS ile memur ataması yapılacak. Bu memur ataması öncesi adaylar ÖSYM'nin branş bazında sıralamaları güncellemesini istiyor.

Bugüne kadar sıralamalarını görebilen adaylar, sıralamalarını göremiyor. Bu da 'ÖSYM sıralamayı güncelleyecek mi_' sorusunu gündeme getirdi.

Lisans mezunları için 2016 KPSS ile yapılacak son merkezi yerleştirme olan KPSS 2018/1 için branş bazında sıralamaların güncellenmesi gerekmektedir.

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