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ÖSYM'den Son Dakika KPSS Tercih Duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında KPSS 2018/1 başvuru kılavuzunda bir güncelleme yapıldığına yer verildi.

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ÖSYM'den Son Dakika KPSS Tercih Duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında KPSS 2018/1 başvuru kılavuzunda bir güncelleme yapıldığına yer verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:11
ÖSYM'den Son Dakika KPSS Tercih Duyurusu

ÖSym Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

Geçtiğimiz gün yayımlanan KPSS 2018/1 Başvuru Kılavuzu ile ilgili yapılan açıklamada ÖSYM, kılavuzda bazı kadrolarda güncelleme yapıldığını belirtti. 

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

26 Haziran 2018 tarihinde ÖSYM’nin  internet adresinden yayımlanan  2018/1 Tercih Kılavuzundaki TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlarda yer alan 310524761 kodlu programın Nitelik kodunda Devlet Personel Başkanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda güncelleme yapılmıştır.

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar, yeni haliyle ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu düzeltme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

Adayların tercihlerini yaparken Ek'te yer alan 28 Haziran 2018 tarihli KPSS 2018/1 Tercih Kılavuzu ve Tablolarını esas almaları gerekmektedir.

 Adayların bilgisine önemle duyurulur.

HANGİ KADRODA GÜNCELLEME YAPILDI?

Açıklanan duyuruda  310524761  kodlu kadroda değişiklik yapıldığına yer verildi. Bu kod Iğdır Bilgisayar İşletmeni kadrosudur.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Elif 48 dakika önce

Kpss 2018/1 tercih kılavuzunda Ortaöğretim mezunları için aranan niteliklerde tıbbi sekreter nitelik kodu(2101) olan kod yer alırken kadro dağılım pozisyonunda nitelik kodumuz bulunmuyor bilgisi olan var mı?

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