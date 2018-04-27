Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM'den son Dakika Açıklaması: KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'den bir sondakika açıklaması geldi ve KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

banner396

ÖSYM'den son Dakika Açıklaması: KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'den bir sondakika açıklaması geldi ve KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

27 Nisan 2018 Cuma 17:43
ÖSYM'den son Dakika Açıklaması: KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.Yapılan açıklamada KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

KPSS 2018/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Nisan 2018 tarihinde saat 17:30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sonuç ekranı için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.04.2018 18:26
Anahtar Kelimeler:
ösym SonuçÖSYMKPSS Tercih SonuçlarıSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DPB Duyurdu: 351 Memur Ataması Yapıldı
DPB Duyurdu: 351 Memur Ataması Yapıldı
Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-54 ve 55 KPSS ile Memur Alımı Oldu
Tercih Sonuçlarına Göre 1 Kadro Boşta Kaldı-54 ve 55 KPSS ile Memur Alımı Oldu
KPSS 2018 4 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Düşük ve En Yüksek Puanlar
KPSS 2018 4 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Düşük ve En Yüksek Puanlar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim