ÖSYM'den son Dakika Açıklaması: KPSS Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.Yapılan açıklamada KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
KPSS 2018/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Nisan 2018 tarihinde saat 17:30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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