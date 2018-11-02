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ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

KPSS önlisans sınavına katılacak adaylar için ÖSYM'den ''2018-KPSS Önlisans Adaylarımıza Hatırlatma!'' başlığı ile önemli bir hatırlatma yapıldı.

ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

KPSS önlisans sınavına katılacak adaylar için ÖSYM'den ''2018-KPSS Önlisans Adaylarımıza Hatırlatma!'' başlığı ile önemli bir hatırlatma yapıldı.

02 Kasım 2018 Cuma 08:55
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!

KPSS önlisans sınavına katılacak adaylar için ÖSYM'den ''2018-KPSS Önlisans Adaylarımıza Hatırlatma!'' başlığı ile önemli bir hatırlatma yapıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2018- KPSS Önlisans Hatırlatma

4 Kasım 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Önlisans için adaylar, saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kuzek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise 28 Ekim 2018 tarihinde saatlerin geri alınması nedeniyle Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylar, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava kesinlikle alınmayacaktır.

Sınava gelirken yanınızda aşağıdaki belgeleri bulundurmanız gerekir;

  • Sınava Giriş Belgesi
  • Geçerli Kimlik Belgesi
  • T.C. Nüfus Cüzdanı
  • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Pasaport
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
  • Mavi Pembe Kart

04 Kasım 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce İl Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00 - 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.  Bu kapsamda; kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir.

Nüfus cüzdanı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecektir. Adayın, Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın yanında, 2018-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

2018 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Kasım 2018 Pazar günü yapılacak olan sınav saat 10:00'da başlayacak.

2018 KPSS ÖNLİSAN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sınav sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Önlisans sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz bildirim almak için KPSS cafe mobil uygulamalarını indirebilirsiniz.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.11.2018 09:29
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ösym den önemli hatırlatma
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Türk Genci 2 saat önce

Teşekkürler bilgilendirmeler için :)

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Ösymadayı 2 saat önce

Zaman geçmiyor bir an önce yapılsın artık ^_^

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