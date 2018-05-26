ÖSYM'den KPSS Geç Başvuruları Hakkında Yeni Uyarı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

10 ile 21 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı KPSS Lisans sınavı başvurularını aldı. Başvuruların sona ermesinin ardından Lisans KPSS'ye başvuru yapamayan ya da süresi içinde başvuru ücretini yatırmayan adaylar, geç başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM ise yaptığı son dakika açıklamasında Lisans KPSS geç başvurusuna değinildi.

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