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ÖSYM'den KPSS Geç Başvuruları Hakkında Yeni Uyarı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2018 yılı Lisans KPSS Geç başvuruları hakkında bir uyarı yapıldı.

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ÖSYM'den KPSS Geç Başvuruları Hakkında Yeni Uyarı

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2018 yılı Lisans KPSS Geç başvuruları hakkında bir uyarı yapıldı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 17:26
ÖSYM'den KPSS Geç Başvuruları Hakkında Yeni Uyarı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

10 ile 21 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı KPSS Lisans sınavı başvurularını aldı. Başvuruların sona ermesinin ardından Lisans KPSS'ye başvuru yapamayan ya da süresi içinde başvuru ücretini yatırmayan adaylar, geç başvurularının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM ise yaptığı son dakika açıklamasında Lisans KPSS geç başvurusuna değinildi. 

Geç başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak, memur alımlarından haberdar olmak ve gündemi takip etmek için Kpsscafe'yi aşağıdaki platformlardan takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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