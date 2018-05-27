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ÖSYM'den Ertelenen Sınav Hakkında Açıklama Geldi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Esenboğa  e-Sınav merkezinde ,sınav başlamadan meydana gelen teknik arıza sebebiyle Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı eleme sınavının ertelendiğini bildirirken, ilgili sınavın ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

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ÖSYM'den Ertelenen Sınav Hakkında Açıklama Geldi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Esenboğa  e-Sınav merkezinde ,sınav başlamadan meydana gelen teknik arıza sebebiyle Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı eleme sınavının ertelendiğini bildirirken, ilgili sınavın ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

27 Mayıs 2018 Pazar 09:17
ÖSYM'den Ertelenen Sınav Hakkında Açıklama Geldi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Esenboğa  e-Sınav merkezinde ,sınav başlamadan meydana gelen teknik arıza sebebiyle Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı eleme sınavının ertelendiğini bildirirken, ilgili sınavın ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresli resmi web sayfası üzerinden yapılan bilgilendirmede Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavında henüz öğrenilemeyen bir sebeple teknik arıza meydana geldiği, bunun üzerine acilen toplanan ÖSYM Yönetim Kurulu'nun sınavı erteleme kararı aldığı bildirildi. Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : 

Esenboğa e-Sınav merkezinde gerçekleştirilen Sayıştay Eleme Sınavı ertelendi. ÖSYM tarafından bugün Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavı yapılması öngörülmüştü. Ankara Çetin Emeç, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerinde yapılan Sayıştay Eleme Sınavı, problemsiz bir şekilde zamanında tamamlanmıştır.

Ancak Esenboğa e-Sınav merkezinde, sınav başlamadan önce teknik bir sistem arızası meydana gelmiştir. Oluşan teknik arızanın çözümünün uzaması nedeniyle acilen toplanan ÖSYM Yönetim Kurulunca Esenboğa e-Sınav merkezindeki Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının ertelenerek ilerideki bir tarihte gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym Erteleme Sınav
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Adsız 5 saat önce

Kedidir kedi !

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Mağdurlar dan sadece biri 4 saat önce

Türkiye'nin her yerinden insanlarımız bu sınav için bir sürü zahmet çekerek geldi yolculuk,konaklama gibi borç harç bir sürü masraf bir sürü eziyet sen ÖSYM teknik bir arıza değil sınavı iptal ediyorum deme hakkın var bizim çocuklarımızın 15 dakika kuralıyla sınava alınma yok.Bu yaşanan mağduriyet in telafisi ne olacak insanda bahsetsene

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Tugba 4 saat önce

Böyle bı saçmalık nerde görüldü ya sınav bu kadar mo basit sizin için ya madem toptan iptal edin soruları gördüler mi nerden bilelim amaç nedir

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