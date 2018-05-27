ÖSYM'den Ertelenen Sınav Hakkında Açıklama Geldi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Esenboğa e-Sınav merkezinde ,sınav başlamadan meydana gelen teknik arıza sebebiyle Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı eleme sınavının ertelendiğini bildirirken, ilgili sınavın ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresli resmi web sayfası üzerinden yapılan bilgilendirmede Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavında henüz öğrenilemeyen bir sebeple teknik arıza meydana geldiği, bunun üzerine acilen toplanan ÖSYM Yönetim Kurulu'nun sınavı erteleme kararı aldığı bildirildi. Duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi :

Esenboğa e-Sınav merkezinde gerçekleştirilen Sayıştay Eleme Sınavı ertelendi. ÖSYM tarafından bugün Ankara Çetin Emeç, Ankara Esenboğa, İstanbul ve İzmir e- Sınav merkezlerinde Sayıştay Eleme Sınavı yapılması öngörülmüştü. Ankara Çetin Emeç, İstanbul ve İzmir e-Sınav merkezlerinde yapılan Sayıştay Eleme Sınavı, problemsiz bir şekilde zamanında tamamlanmıştır.

Ancak Esenboğa e-Sınav merkezinde, sınav başlamadan önce teknik bir sistem arızası meydana gelmiştir. Oluşan teknik arızanın çözümünün uzaması nedeniyle acilen toplanan ÖSYM Yönetim Kurulunca Esenboğa e-Sınav merkezindeki Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının ertelenerek ilerideki bir tarihte gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

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