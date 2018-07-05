Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM'den Duyuru Geldi! İçişleri Bakanlığı Sınavları Kılavuzu Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesinden 2 Eylül'de Ankara'da gerçekleşecek Kaymakamlık Sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 2018 Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu ve detaylar kpss cafe adresinde.

banner396

ÖSYM'den Duyuru Geldi! İçişleri Bakanlığı Sınavları Kılavuzu Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesinden 2 Eylül'de Ankara'da gerçekleşecek Kaymakamlık Sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 2018 Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu ve detaylar kpss cafe adresinde.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:00
ÖSYM'den Duyuru Geldi! İçişleri Bakanlığı Sınavları Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM'den yapılan resmi duyuru şu şekilde: 

2018-Kaymakamlık Başvuruları Alınacak

2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Adaylar başvurularını, 5-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır. Sınava başvuracak adayların Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezi Listesi

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıÖSYMösym Sınav Kılavuzu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Tercihi Yapmayanlar Dikkat! Son Saatlere Girildi
KPSS Tercihi Yapmayanlar Dikkat! Son Saatlere Girildi
Maliye Bakanlığı 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuruları Sürüyor
Maliye Bakanlığı 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuruları Sürüyor
En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Yeni Polis Alınacak (Adaylar Başvuru Duyurusu Bekliyor)
En Az Lise Mezunu 2 Bin 500 Yeni Polis Alınacak (Adaylar Başvuru Duyurusu Bekliyor)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim