ÖSYM'den Duyuru Geldi! İçişleri Bakanlığı Sınavları Kılavuzu Yayımlandı

ÖSYM'den yapılan resmi duyuru şu şekilde:
2018-Kaymakamlık Başvuruları Alınacak
2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018- Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır. Adaylar başvurularını, 5-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır. Sınava başvuracak adayların Ek'te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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