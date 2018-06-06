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ÖSYM'den 2018 KPSS Duyurusu: Başvuru yapamayanlar Dikkat (KPSS Lise Önlisans Lisans Sınav Tarihi)

ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 2018 yılı KPSS Lisans düzeyi geç başvuruların bugün alınacağına yer verildi. Peki KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2018 lise, önlisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

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ÖSYM'den 2018 KPSS Duyurusu: Başvuru yapamayanlar Dikkat (KPSS Lise Önlisans Lisans Sınav Tarihi)

ÖSYM tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada 2018 yılı KPSS Lisans düzeyi geç başvuruların bugün alınacağına yer verildi. Peki KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2018 lise, önlisans başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:50
ÖSYM'den 2018 KPSS Duyurusu: Başvuru yapamayanlar Dikkat (KPSS Lise Önlisans Lisans Sınav Tarihi)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

ÖSYM Aday İşlemleri sistemi üzerinden yayımlanan son dakika duyurusunda 2018 yılı Lisans KPSS'ye 10 ile 21 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Süresi içinde başvuruyu kaçıran adaylar bugün gece 23,59'a kadar başvurusunu yapabilecek. 

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Lisans KPSS için başvuru yapacak adaylar, ais.osym.gov.tr adresinde bulunan panellerine girecek. Devam eden başvurular kısmında KPSS Lisans Geç Başvuru'yu tıklayarak burada bilgilerinizi girin ve başvurunuzu internet üzerinden tamamlayın. Bilgileriniz güncel değilse size en yakın okula giderek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Okullar mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. Bu nedenle fotoğrafı güncel olmayan adayların mesai saatleri içinde internet üzerinden başvurusunu tamamlaması gerekiyor.

İnternet üzerinden başvuru yaptıktan sonra başvuru ücretini yatırarak müracaatınızı tamamlamanız gerekmektedir. Ücreti yatırmadığınız taktirde başvurunuz yapılmamış olacak.

BAŞVURU ÜCRETİ

İnternetten başvurusunu yapan adaylar, her oturum için 90 TL ödeme yapacak. Başvuru ücreti bankalardan alınmamaktadır. Sadece https://odeme.osym.gov.tr/ adresinde kart ile başvuru ücreti yatırılmaktadır. Başvuru ücreti için bugün saat 23,59 son.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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