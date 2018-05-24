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ÖSYM'den 2018 KPSS Başvuru Duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS geç başvurularının ne zaman alınacağı duyuruldu.

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ÖSYM'den 2018 KPSS Başvuru Duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS geç başvurularının ne zaman alınacağı duyuruldu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 20:16
ÖSYM'den 2018 KPSS Başvuru Duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM resmi sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında KPSS başvurusu hakkında adaylara öenmli bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmede 21 Mayısgünü başvurusu sona eren KPSS lisans düzeyi için geç başvuruların ne zaman alınacağına yer verildi. 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Geç Başvuru Alınacak

"2018 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 6 Haziran 2018 tarihinde alınacak olup internet aracılığıyla bireysel başvuru aynı tarihte saat 23.59’da sona erecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur."

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Önlisans mezunu memur adaylarının memur olmak için girecekleri önlisans KPSS sınavı, 4 Kasım 2018 günü Türkiye genelinde tek oturum şekilnde düzenlenecek. 28 Ağustos ile 12 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak sınavın sonuçları ise 29 Kasım 'da açıklanacak.

LİSE KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

Ortaöğretim KPSS, bu yıl 7 Ekim 2018 tarihinde Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak olup, bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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