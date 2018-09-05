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ÖSYM 2018 KPSS Lisans'da Bazı Soruların Cevaplarını Değiştirdi!..

2018 KPSS Lisans ve 2018 KPSS ÖABT sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan itirazlar değerlendirildi. ÖSYM itirazları değerlendirerek 2 sorunun doğru cevap şıkkında değişiklik yapıldığını açıkladı.

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ÖSYM 2018 KPSS Lisans'da Bazı Soruların Cevaplarını Değiştirdi!..

2018 KPSS Lisans ve 2018 KPSS ÖABT sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan itirazlar değerlendirildi. ÖSYM itirazları değerlendirerek 2 sorunun doğru cevap şıkkında değişiklik yapıldığını açıkladı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:16
ÖSYM 2018 KPSS Lisans'da Bazı Soruların Cevaplarını Değiştirdi!..

2018 KPSS Lisans ve 2018 KPSS ÖABT sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan itirazlar değerlendirildi. ÖSYM itirazları değerlendirerek 2 sorunun doğru cevap şıkkında değişiklik yapıldığını açıkladı.

22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Lisans düzeyindeki KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Genel Kültür soruları arasında yer alan 43. sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevap şıkkı  "A" olarak değiştirildi.

28 Temmuz 2018 ile 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 2018- KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Sınavları)  Pazar günü sabah yapılan 3. oturumunda yer alan istatistik testindeki 18. sorunun "A" olarak girilmiş doğru cevabı ise "C" olarak değiştirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
ösym 2018 kpss lisans da bazı soruların cevaplarını değiştirdi
Yorumlar
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Büşra 43 dakika önce

Puanlar pekii

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Nesli 43 dakika önce

Bende cvp B diye geciyor. Soruyu boş bırakmışım.

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Ahmet 42 dakika önce

ÖSYM ye güvenim yok. Emek hırsızları

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vedat 40 dakika önce

öaym sürekli değiştiriyor birşeyler yapıyor da sınav sonuçları da değişmesi puanlar yeniden hesaplanması gerekmiyor mu o zaman, yarım yamalak iş tam ösymlik bi iş

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Muhammed 40 dakika önce

Ne güzel dünya kafalarına gore hareket ediyorlar . Asfaltit cevabi tüik verilerine gore olması gerekirken adamlar yanlış diyor . Sonra bilimsellik önemli diyorlar . Adaletsizler

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Yd 19 dakika önce

Tekrar mı açıklanacak şimdi?

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Selin 12 dakika önce

Bende E diye geciyor

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Kamil 6 dakika önce

Bende e gözüküyor doğru cevap Samsun yani ama diğerlerinin imkanı yok olması bu nasıl bir olaydır

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