ÖSYM 2018 KPSS Lisans'da Bazı Soruların Cevaplarını Değiştirdi!..

2018 KPSS Lisans ve 2018 KPSS ÖABT sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan itirazlar değerlendirildi. ÖSYM itirazları değerlendirerek 2 sorunun doğru cevap şıkkında değişiklik yapıldığını açıkladı.

22 Temmuz 2018 tarihinde yapılan Lisans düzeyindeki KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Genel Kültür soruları arasında yer alan 43. sorunun "C" olarak girilmiş doğru cevap şıkkı "A" olarak değiştirildi.

28 Temmuz 2018 ile 29 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 2018- KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Sınavları) Pazar günü sabah yapılan 3. oturumunda yer alan istatistik testindeki 18. sorunun "A" olarak girilmiş doğru cevabı ise "C" olarak değiştirildi.

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