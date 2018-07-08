Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM 2018-6 Başvuruları Devam Ediyor

ÖSYM 2018-6 personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. 2018 -6 başvuru genel şartları, özel şartları ve başvuru tarihleri kpss cafe adresinde.

banner396

ÖSYM 2018-6 Başvuruları Devam Ediyor

ÖSYM 2018-6 personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. 2018 -6 başvuru genel şartları, özel şartları ve başvuru tarihleri kpss cafe adresinde.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:24
ÖSYM 2018-6 Başvuruları Devam Ediyor

6 Temmuz'da ÖSYM'nin resmi internet sitesinden "ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavı Başvuruları Alınacak (2018/6)" başlığı altında yayımlanan duyuruda alıma ilişkin, "Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (7) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

POLİS ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE GRUBA KATIL

DİĞER TÜM MEMUR ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL

İlgili alıma başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor.  Başvuru şartları ve diğer detaylara ilgili linklerden erişim sağlayabilirsiniz. 

ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavı Başvuruları Alınacak (2018/6)

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (7) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

BÖLÜM

KONTENJAN

YABANCI DİL

DÜZEYİ

Coğrafya

1

İngilizce

C

Coğrafya Öğretmenliği

İşletme

1

İngilizce

C

4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Programları ve Öğretim alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

1

İngilizce

C

Arapça Öğretmenliği

2

Arapça

B

Arap Dili ve Edebiyatı

Mütercim - Tercümanlık (Arapça)

Almanca Öğretmenliği

1

Almanca

A

Alman Dili ve Edebiyatı

Mütercim - Tercümanlık (Almanca)

Çeviribilim (Almanca)

Bilgi ve Belge Yönetimi

1

İngilizce

C


Başvurular, 6 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak olup 23 Temmuz 2018 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle Ek’te belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir.  Giriş sınavı sözlü usulü ile 07/08/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

 Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler 

Başvuru Formu

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
944 Memur Alınacak-KPSS 2018/1 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?
944 Memur Alınacak-KPSS 2018/1 Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?
Açıklama Az Önce Geldi: 9 Bin 500 Personel Daha Alınacak
Açıklama Az Önce Geldi: 9 Bin 500 Personel Daha Alınacak
Gençler En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın-Erkek PÖH Alımı Bekliyor
Gençler En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın-Erkek PÖH Alımı Bekliyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim