ÖSYM 2018-6 Başvuruları Devam Ediyor

6 Temmuz'da ÖSYM'nin resmi internet sitesinden "ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavı Başvuruları Alınacak (2018/6)" başlığı altında yayımlanan duyuruda alıma ilişkin, "Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (7) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

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İlgili alıma başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor. Başvuru şartları ve diğer detaylara ilgili linklerden erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavı Başvuruları Alınacak (2018/6)

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9 uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (7) adet sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.

BÖLÜM KONTENJAN YABANCI DİL DÜZEYİ Coğrafya 1 İngilizce C Coğrafya Öğretmenliği İşletme 1 İngilizce C 4 yıllık programlardan mezun olup Eğitim Programları ve Öğretim alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak. 1 İngilizce C Arapça Öğretmenliği 2 Arapça B Arap Dili ve Edebiyatı Mütercim - Tercümanlık (Arapça) Almanca Öğretmenliği 1 Almanca A Alman Dili ve Edebiyatı Mütercim - Tercümanlık (Almanca) Çeviribilim (Almanca) Bilgi ve Belge Yönetimi 1 İngilizce C



Başvurular, 6 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak olup 23 Temmuz 2018 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle Ek’te belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sözlü usulü ile 07/08/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınava Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler

Başvuru Formu

KPSSCAFE - ANKARA