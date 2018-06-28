Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS 2. Yerleştirme ve 2018 KPSS Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin tercih süreci devam ederken, KPSS 1. yerleştirmede kendisine uygun kadro bulamayan adaylar bir sonraki tercih sürecini merak etmeye başladı.
Devlet Personel Başkanlığı'nca geçtiğimiz aylarda paylaşılan KPSS Yerleştirme Takvimine göre KPSS 2. Yerleştirme için kamu kurum ve kuruluşları kadro taleplerini 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihlerinde DPB'ye gönderecekler. Kadroları toplayan ve değerlendirmeyi yapan Devlet Personel Başkanlığı ÖSYM'ye son kontenjan bilgisini gönderecek. ÖSYM, 11 Aralık ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında adaylardan ilan edilen kadrolara göre tercihleri alacak.
2018 KPSS Takvimiyse aşağıdaki gibi :
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 – 20 Aralık 2018
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019