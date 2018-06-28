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Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS 2. Yerleştirme ve 2018 KPSS Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin tercih süreci devam ederken, KPSS 1. yerleştirmede kendisine uygun kadro bulamayan adaylar bir sonraki tercih sürecini merak etmeye başladı.

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Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS 2. Yerleştirme ve 2018 KPSS Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin tercih süreci devam ederken, KPSS 1. yerleştirmede kendisine uygun kadro bulamayan adaylar bir sonraki tercih sürecini merak etmeye başladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:54
Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans KPSS 2. Yerleştirme ve 2018 KPSS Tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personellerin tercih süreci devam ederken, KPSS 1. yerleştirmede kendisine uygun kadro bulamayan adaylar bir sonraki tercih sürecini merak etmeye başladı.

Devlet Personel Başkanlığı'nca geçtiğimiz aylarda paylaşılan KPSS Yerleştirme Takvimine göre KPSS 2. Yerleştirme için kamu kurum ve kuruluşları kadro taleplerini 6 Ağustos ile 5 Ekim 2018 tarihlerinde DPB'ye gönderecekler. Kadroları toplayan ve değerlendirmeyi yapan Devlet Personel Başkanlığı ÖSYM'ye son kontenjan bilgisini gönderecek. ÖSYM, 11 Aralık ile 20 Aralık 2018 tarihleri arasında adaylardan ilan edilen kadrolara göre tercihleri alacak.

2018 KPSS Takvimiyse aşağıdaki gibi : 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 16:45
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KPSS2018 Kpssönlisans Son Dakika
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