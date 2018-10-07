Ortaöğretim KPSS sınav yorumları! 07 Ekim Memurluk sınavı zor muydu?

ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından milyonlarca adayın memur olma hayaliyle katılıp ter döktüğü ilk okul, orta okul ve lise mezunlarının girdiği KPSS (Kamu Personeli ve Seçme Sınavı), 07 Ekim pazar günü saat 10:15'de gerçekleştirildi. Peki KPSS ortaöğretim sınavının soruları nasıldı? İşte adayların tartıştığı KPSS sınav yorumları...

2018 KPSS Ortaöğretim memurluk sınavı soruları zor muydu kolay mıydı? Bugün Sosyal medya aracılığı ile sınava katılan katılmayan herkesin sorduğu ve üzerinde yorumlar yaptığı bir konuydı. KPSS 2018 Ortaöğretim Sınav Soruları ve Cevapları isimli haberimizi de okumanızı tavsiye ederiz. 07 Ekim 2018 Pazar günü saat 10:15'de yapılan genel kültür ve genel yetenek sınavları büyük heyecana sahne oldu. Binlerce adayın katıldığı sınavdan sonra sosyal medya üzerinde tartışmalar başladı. #KPSS ve #2018KPSS etiketleri altında sınava katılan yada katılmayan herkes yorum yaptı. Memur adaylarının katıldığı 2018 KPSS sınavına girecek adaylar saatler öncesinden, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların önünde hazır bulundu. Öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alınmaya başlandı.. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyalar ise sınav binasından içeri alınmadı. Bazı adayların ise sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okullara geldikleri görüldü. Sınavı bir kaç dakika ile kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı. Bazıları kapıları yumrukladı.

Kamu kurumlarında çalışabilecek olanların belirlendiği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı); Genel Kültür – Genel Kültür bölümlerinden olmak üzere iki aşamalı olarak tek oturumda gerçekleştirildi.

Sınavda yerini alan ve sınavını başarılı bir şekilde bitiren milyonlarca memur adayı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’nın 2018 KPSS ortaöğretim sorularının yorumlarını tartışmaya başladı. Kimine göre sorular kolay kimine göre zordu. Kimisine göre saçma sorular vardı, kimine göre hatalı sorular.

İşte o yorumlardan bazıları;

KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI)’NIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

1) Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

2) Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

3) Salondaki görevlilere soru sormaları,

4) Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

5) Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

6) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.

7) Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

8) Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Bu sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

SINAV KAÇ DAKİKA SÜRDÜ KAÇ SORU SORULDU?

KPSS ortaöğretim sınav soruları genel kültür ve genel yetenek testlerinden oluşuyor. ÖSYM tarafından hazırlanan sınavda her testten 60'ar soru hazırlanıyor. Lise 2, 3, 4 ve mezunların katılım sağlayabileceği sınav için 2016 yılında 3 milyon 498 aday katılım sağlamıştı. 120 sorudan oluşan sınav için adaylara 120 dakika veriliyor.

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