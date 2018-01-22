Orman Bakanlığı 1108 Memur Alımı Ne Zaman? İşte Alım Yapılacak Kadrolar

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2018 yılı performans programını resmi sayfası üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Son dönemlerde memur alımı konusunda tabiri caizse cimri davranan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yayımladığı performans programında yeni yılda kaç memur alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Orman ve Su İşleri Bakanlığı bin 108 memur alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun gelmesinin ardından memur adayları Orman ve Su İşleri Bakanlığının hangi kadrolara memur alımı yapacağını ve alımların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Orman Bakanlığının memur alımında hangi kadrolara alım yapacağını ve alımların hangi tarihlerde olacağını değerlendirdik.

Hangi Kadrolara Memur Alımı Olacak?

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, daha önce yaptığı alımlarda BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, ORMAN MUHAFAZA MEMURU, TEKNİKER, MİMAR, MÜHENDİS, VETERİNER HEKİM kadrolarına personel alımı yapmıştı. Bu yıl da yapılacak alımlara HİZMETLİ ve ŞOFÖR gibi kadroların da ilave edilmesi bekleniyor.

Alımlar Nasıl Olacak?

Orman Bakanlığı memur alımları açıktan ve merkezi atama ile yapılmaktadır. İşletmen, tekniker, mimar, mühendis ve veteriner hekim kadrılarına merkezi alımlarla memur alımı yapılması beklenirken diğer alımlar için de Bakanlığın ayrı şekilde ilana çıkması bekleniyor.

İlanlar Ne Zaman Yayımlanacak?

Bakanlığın memur alımı için ilanları ne zaman yayımlayacağı henüz bilinmiyor. Ancak merkezi atama ile yapılacak alımların Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İlanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr | Ankara - ÖZEL HABER