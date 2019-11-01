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Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
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Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Kamuda memur olma umudu taşıyan yüz binlerce lise mezunu ve önlisans mezunu vatandaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) kendi mezuniyet durumlarına göre yapılacak oturumunun ne zaman organize edileceğini merak ediyor. Peki, önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Kamuda memur olma umudu taşıyan yüz binlerce lise mezunu ve önlisans mezunu vatandaş, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) kendi mezuniyet durumlarına göre yapılacak oturumunun ne zaman organize edileceğini merak ediyor. Peki, önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

01 Kasım 2019 Cuma 13:55
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Eğitim hayatına liseden sonra son veren vatandaşlar için düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı ile iki yıllık üniversite programlarından mezun vatandaşlara yönelik düzenlenen Önlisans KPSS için tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. İşte, KPSS sınav tarihleri hakkında ayrıntılar...

KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2019 yılında yapılmayacak.

Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Son Güncelleme: 01.11.2019 13:59
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