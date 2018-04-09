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Oluközü Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuruları 13 Nisan'da Sona Erecek

Yozgat Akmağdeni Oluközü Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurular 13 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

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Oluközü Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuruları 13 Nisan'da Sona Erecek

Yozgat Akmağdeni Oluközü Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru alımı yapılacak. Başvurular 13 Nisan 2018 tarihinde sona eriyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 19:32
Oluközü Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuruları 13 Nisan'da Sona Erecek

Oluközü Belediyesi Zabıta memuru alımı için başvuru süreci 13 Nisan 2018 tarihinde sona erecek. Oluközü Belediye Başkanlığı'ndan geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuruda belediyede boş bulunan zabıta memuru kadroları için 2016 KPSS (En Az 60 puan) , Önlisans mezunu, Bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip şartıyla zabıta memuru alınacağı belirtilmiş başvuruların Yozgat Akmağdeni Oluközü Belediyesine yapılacağı belirtilmişti. Başvuruda bulunacak adaylar aşağıdaki belgelerle birlikte başvurularını şahsen müracaat şeklinde yapacaklar : 

Alım için belediye meclisi salonunda sözlü sınav düzenlenecek ilgili sınavın tarihi 25 Nisan 2018 saat 10.00 olarak belirlendi. Sınavda adaylara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk ilke ve İnkilapları, 657 sayılı DMK ve Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat soruları sorulacak.

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