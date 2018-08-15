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Öğretmen Adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak

15 Ağustos 2018 tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren memur olarak ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında genel yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 11. maddesinde; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. Fakat, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise önceki sınavın sonuçları, bir sonraki yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder ifadeleri yer alıyor.

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Öğretmen Adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak

15 Ağustos 2018 tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren memur olarak ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında genel yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 11. maddesinde; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. Fakat, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise önceki sınavın sonuçları, bir sonraki yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder ifadeleri yer alıyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:10
Öğretmen Adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak

15 Ağustos 2018 tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren memur olarak ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında genel yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 11. maddesinde; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir. Fakat, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise önceki sınavın sonuçları, bir sonraki yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder ifadeleri yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde yer alan detaylara göre; Kamuya ilk defa atanacaklar için uygulanan sınav yönetmeliğinin bazı hükümlerinin değiştiği görüldü.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği şöyle;

"Ekli "Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin yürürlüğe konulmasına 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir. ifadeleri kullanıldı.

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Madde 1- 18 Şubat 2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ''Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar'' için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmeliğin 11 inci maddesinin birini fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür." ifadelerine yer verildi.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 11. maddesi ise şöyle;

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

Yapılan düzenlemede özet olarak ; Öğretmen adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.08.2018 10:12
Anahtar Kelimeler:
öğretmen Adayları Kpss Puan Süreleriöğretmen Kpss
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2017 46 dakika önce

Link paylaşın haber görünmüyo resmi gazete

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2017 45 dakika önce

Link lütfen

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XL 41 dakika önce

Yani sonuç?

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