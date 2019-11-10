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Öğretmen adaylarına her yıl KPSS'ye girme şartı

Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçerlilik süreleri düşürüldü. Öğretmen adayları her yıl sınava girecek.

Öğretmen adaylarına her yıl KPSS'ye girme şartı

Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçerlilik süreleri düşürüldü. Öğretmen adayları her yıl sınava girecek.

10 Kasım 2019 Pazar 00:17
Öğretmen adaylarına her yıl KPSS'ye girme şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmî Gazete’de yayınlanan kararla, ‘Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 2 YILA ÇIKARILMIŞTI

Buna göre, öğretmen adaylarının KPSS geçerlilik süreleri iki yıldan bir yıla düşürüldü. Böylece, atanamayan bir öğretmen artık her yıl KPSS’ye girmek zorunda kalacak. Öğretmenlerin KPSS geçerlilik süreleri daha önce de bir yıldı. Ancak Ağustos 2018’deki yönetmelik değişiklikliğiyle iki yıla çıkarılmıştı.

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