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Öğretmen adayları her yıl KPSS’ye girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmî Gazete’de yayınlanan kararla öğretmen adaylarının KPSS geçerlilik süreleri düşürüldü. Böylece öğretmen adayları her yıl KPSS’ye girecek.

Öğretmen adayları her yıl KPSS’ye girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmî Gazete’de yayınlanan kararla öğretmen adaylarının KPSS geçerlilik süreleri düşürüldü. Böylece öğretmen adayları her yıl KPSS’ye girecek.

07 Kasım 2019 Perşembe 13:19
Öğretmen adayları her yıl KPSS’ye girecek

Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçerlilik süreleri düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmî Gazete’de yayınlanan kararla, ‘Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

2018'de geçerlilik süresi iki yıla çıkarılmıştı
Buna göre, öğretmen adaylarının KPSS geçerlilik süreleri iki yıldan bir yıla düşürüldü. Böylece, atanamayan bir öğretmen artık her yıl KPSS’ye girmek zorunda kalacak. Öğretmenlerin KPSS geçerlilik süreleri daha önce de bir yıldı. Ancak Ağustos 2018’deki yönetmelik değişiklikliğiyle iki yıla çıkarılmıştı.

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