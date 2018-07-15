ODTÜ En Az Lise Mezunu Memur Alımı Gerçekleştiriliyor!..

ODTÜ yayınladığı 3 farklı ilan ile Üniversiteye yerleştirmek üzere en az lise mezunu KPSS 65 puan ile 1 depo sorumlusu, 1 teknisyen ve 1 ARGE Test mühendisi olarak toplam 3 kamu personeli alımı yapıyor. Başvuruları üniversiteye şahsen yapılması gereken ilana başvurular başlamıştır. Başvuru son tarih olarak 28 Eylül 2018 olarak ilan edilmiştir.

Depo sorumlusunda aranacak şartlar; Endüstri Meslek Lisesi Kimya veya tercihen Meslek Yüksek Okulu, Üniversitelerin Kimya bölümünden mezun Benzer pozisyonda minimum 3 yıl çalışmış lojistik, depo ve sevkiyat alanlarında deneyime sahip olması gerekmektedir. YDS’ye göre en az 70 puana karşılık gelen bir puan almış olmak ve KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

Teknisyen alımı için aranacak şartlar; Meslek Liselerinin ve/veya Meslek Yüksek Okullarının Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, İklimlendirme ve Soğutma, Kimya/Kimya Teknolojisi, Makine, Kaynakçılık, Torna Tesviye, Metal, Tesisat Teknolojisi, Elektrik veya Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden mezun olması gerekmektedir. KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olmak ve YDS 70 puanı olması gerekmektedir.

ARGE test mühendisi alım şartları; Üniversitelerin, elektrik – elektronik, mekatronik mühendisliği veya benzeri bölümlerinden mezun olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS’ye göre en az 75 puana karşılık gelen bir puan almış olması gerekmektedir. KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

Adaylarda aranan ortak özellik olarak erkek aday askerliği ile ilgili ilişiği bulunmaması olarak yayınlanmıştır. Alınacak personel Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro Elektro Mekanik Sistemler araştırma bölümüne yerleştirilecektir.

Başvuru adresi; ODTÜ MEMS Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No 280 Çankaya ANKARA olarak yayınlanmıştır.

ODTÜ en az lise mezun KPSS 65 puanla kamu personeli alım kılavuzu şöyle;

Depo Sorumlusu ODTÜ MEMS Merkezi bünyesinde bulunan Depolardan sorumlu olacak ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak Depo Sorumlusu / Uzmanı aranmaktadır. Aranan Nitelikler: Endüstri Meslek Lisesi Kimya veya tercihen Meslek Yüksek Okulu,

Üniversitelerin Kimya bölümünden mezun benzer pozisyonda minimum 3 yıl çalışmış lojistik,

Depo ve sevkiyat alanlarında deneyime sahip olan malzeme bilgisi olan vardiyalı çalışma sistemine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilen,

MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,

Sürücü belgesine ve tercihen forklift ehliyetine sahip olan

İletişim ve koordinasyon becerileri güçlü,

Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, disiplinli, dikkatli, takım çalışmasına yatkın ve hedef-sonuç odaklı,

Öğrenmeye açık, yaratıcı ve motivasyonu yüksek olan

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan Adayların aşağıdaki niteliklere sahip olması tercih sebebidir: ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS’ye göre en az 70 puana karşılık gelen bir puan almış olmak

KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olmak

Görevleri: Depoya girişi olan her türlü ekipman, cihaz ve malzemenin irsaliyelerine ve/veya faturalarına göre giriş kontrolünü (raf ömrü, fiziki, ölçüsel ve sayı olarak siparişe uygunluğunu) yaparak karşılaştırıp eksiksiz teslim alınması, hasarlı malların iadesini sağlanması, gelen malların taşınması ve depolama kurallarına göre uygun depolanma noktalarında yerleştirilmesinin organize edilmesi, sisteme girişinin yapılması, sonrasında faturaların muhasebe departmanına teslim edilmesi

Depoya girişi olan her türlü ekipman, cihaz ve malzemenin irsaliyelerine ve/veya faturalarına göre giriş kontrolünü (raf ömrü, fiziki, ölçüsel ve sayı olarak siparişe uygunluğunu) yaparak karşılaştırıp eksiksiz teslim alınması, hasarlı malların iadesini sağlanması, gelen malların taşınması ve depolama kurallarına göre uygun depolanma noktalarında yerleştirilmesinin organize edilmesi, sisteme girişinin yapılması, sonrasında faturaların muhasebe departmanına teslim edilmesi Demirbaş envanterini kayıt altına alınması, kişi ve departmanlara zimmetlenmesi, demirbaşların yer değişiklikleri, dışarı gönderilmesi (servis amaçlı vb.) ve geri dönüşlerinin kontrolü, hurdaya çıkartma kayıtlarının tutulması ve belli periyotlarda sayım yapılmasının sağlanması

Girişi / çıkışı yapılan malzemelerin izlenebilirliğinin sağlanması Malzemelerin girişi/çıkışı ve stok hareketleri ile ilgili gerekli kayıtlarının tutulması ve raporların hazırlanması ve dosyalanması

Depodaki malzemelerde asgari stok seviyelerinin izlenmesi, gerekli takibin yapılması, stok seviyelerinin altına düşen malzemenin siparişinin verilmesi, ilgili birimi bilgilendirilmesi Depodan çekilmek üzere talep edilen malzemeleri hazırlayıp kaydının tutularak teslim edilmesi

Son kullanma tarihi olan malzemelerin kontrolünün yapılmasının sağlanması, bozulabilecek ürünlerin depolanma alanlarının tespit edilmesi, buna uygun çalışmaların geliştirilmesi

Depoda iş yeri kuralları ile iş sağlığı ve işçi güvenliğiyle ilgili koşulların uygulaması ve uyulmasının sağlanması

Yıllık ve dönemsel olarak stok sayımlarının ilgili birimler ile birlikte gerçekleştirilmesi Teknisyen/Uzman Teknisyen ODTÜ MEMS Merkezi bünyesinde bulunan ısıtma, soğutma, havalandırma, deiyonizasyon /su arıtma ve nötralizasyon sistemleri, otomasyon, elektronik ve mekanik aksamların işletilmesi, bakım ve onarımlarında görev alacak ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak Uzman Teknisyenler aramaktayız. Aranan Nitelikler: Meslek Liselerinin ve/veya Meslek Yüksek Okullarının Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, İklimlendirme ve Soğutma, Kimya/Kimya Teknolojisi, Makina, Kaynakçılık, Torna Tesviye, Metal, Tesisat Teknolojisi, Elektrik veya Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden mezun

Benzer pozisyonda minimum 3 yıl çalışmış hijyenik alanların klima ve havalandırma, egzoz fanları, ısıtma-soğutma, otomasyon, deiyonizasyon/su arıtma ve nötralizasyon sistemi, orta ve alçak gerilim santrali (trafo), elektrik jeneratörleri ve mazot depoları, kesintisiz güç kaynakları ve şalt sistemleri alanlarından en az bir alanda uzmanlaşmış teknik destek, bakım onarım bilgi ve deneyimine sahip olan

Sistem ve cihazların pompa teknik bakım-onarım bilgisine sahip olan

Mesleki yeterlilik ve ustalık, kalfalık belgesine sahip olan

Mekanik tesis yönetimi ve mekanik tesisat deneyimine sahip olan

Temiz Oda bilgisi olan

Vardiyalı çalışma sistemine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilen

MS Office ve Autocad programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen

Sürücü belgesine sahip, aktif araç kullanabilen

İletişim ve koordinasyon becerileri güçlü, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, disiplinli, dikkatli, takım çalışmasına yatkın ve hedef-sonuç odaklı,

Öğrenmeye açık, yaratıcı ve motivasyonu yüksek olan

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan

Adayların aşağıdaki niteliklere sahip olması tercih sebebidir:

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS’ye göre en az 70 puana karşılık gelen bir puan almış olmak

KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olmak İŞ TANIMI Görevleri: Klima ve havalandırma, basınçlı ve hava vakum sistemleri, egzoz fanları, ısıtma-soğutma sistemleri, soğutma gruplarının(chiller) ve sıcak/soğuk su sistemlerinin işletilmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması Tesis ana su deposu, deiyonizasyon/su arıtma ve sıvı atık nötralizasyon sisteminin işletilmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması

Tesis orta ve alçak gerilim santralinin (trafo), elektrik jeneratörleri ve mazot depoları, kesintisiz güç kaynakları ve şalt sisteminin işletilmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması

Otomasyon sisteminin işletilmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması

Tesis sıvı azot tankları ve gaz dağıtım sisteminin işletilmesi, periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması

Tüm sistemlerde ortaya çıkacak arızaların giderilmesi, arızanın tekrar meydana gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, aylık/yıllık bakım faaliyetleri kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi

Her türlü sistem/cihaz/tesisat kurulum, nakil, sökme, tadilat, bakım, onarım için oluşturulacak ekip çalışmalarına destek verilmesi

Çalıştığı tesisin düzenli bakım ve temizliğinin yapılması

Yeni alınması ve/veya yaptırılması gereken yedek parça, makine için gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması ve/vaya teknik destek verilmesi, takip edilmesi

Ar-Ge Test Mühendisi ODTÜ

MEMS Merkezi Laboratuvarlarında ve Temiz Alanlarında geliştirilen MEMS duyargalarının fonksiyonel testlerinin tasarımı, kurulumu ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak Ar-Ge Test Mühendisi aranmaktadır.

Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin, elektrik – elektronik, mekatronik mühendisliği veya benzeri bölümlerinden mezun olmak·

ATPG (Automatic Test Pattern Generation) ve BIST (Built-in Self Test) gibi konseptlerde bilgi sahibi olmak·

C, C#, C++, LabVIEW dillerinden en azından birine hakim olmak·

Baskı devre tasarımı konusunda deneyimli olmak (Altium, Allegro, or Eagle PCB kullanımında deneyimli· olmak) ve elektronik kartların şematiklerini inceleyip test önerileri sunabilmek

FPGA ve dijital tasarım deneyimi olmak ve bu platformlarda hata ayıklama yapabilmek.·

Elektronik lab ekipmanlarını (fonksiyon jeneratörü, osiloskop, lojik analizörü, yarı iletken cihaz analizörü,· spektrum analizörü) ileri seviyede kullanabilmek

Pul seviyesinde ve ürün seviyesinde test otomasyonu sağlayabilmek·

Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek·

Analitik düşünce yapısına sahip, problem çözme yeteneği gelişmiş, yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarına· sahip olmak İletişim ve koordinasyon becerileri güçlü, insan ilişkileri iyi ve takım çalışmasına yatkın olmak·

Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, disiplinli, dikkatli ve hedef-sonuç odaklı olmak·

İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek ve raporlama yapabilmek·

MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabiliyor olmak·

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan·

Adayların aşağıdaki niteliklere sahip olması tercih sebebidir:

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından YDS’ye göre en az 75 puana karşılık gelen bir· puan almış olmak

KPSS’den 65 ve üzeri puan almış olmak·

Görevleri:

MEMS duyargalarının elektronik testleri için gerekli donanım ve yazılımı geliştirip fonksiyonel testleri· gerçekleştirmek

Test edilebilen prototip baskı devre tasarımı yapmak ve üstünde regülatör, ADC, DAC, FPGA, mikroişlemci ve· hafıza entegre devre elemanları bulunan baskı devrelerin testlerini ve hata ayıklamalarını yapmak

Gerektiğinde dijital tasarım ve FPGA platformunda test geliştirmek·

Gerektiğinde görüntü işleme veya istatiksel analiz için kodlama yapabilmek·

Elektro-optik veya Elektro-mekanik duyargaların test ve doğrulamalarını, performans parametrelerini ölçüp· raporlamak; gerekli geri- bildirimleri aktarmak

Var olan test düzeneklerin verimini artırmak ve otomasyonunu sağlamak·

Başvuru Yeri; ODTÜ MEMS Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No 280, Çankaya ANKARA

Son Başvuru Zamanı: 28.09.2018·

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