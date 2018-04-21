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O Üniversite Memur Alımı Sonuçlarını Açıkladı: KPSS 65 ile Atama Yapıldı

Yüzlere kişinin başvuru yaptığı Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre KPSS taba ve tavan puanlar da belli oldu.

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O Üniversite Memur Alımı Sonuçlarını Açıkladı: KPSS 65 ile Atama Yapıldı

Yüzlere kişinin başvuru yaptığı Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre KPSS taba ve tavan puanlar da belli oldu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 12:31
O Üniversite Memur Alımı Sonuçlarını Açıkladı: KPSS 65 ile Atama Yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Üniversite resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından yapılan kamu personeli alımında atamaya hak kazananların listesi ve yedek adayların listesine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların belgeleri 20/04/2018 tarihinde Komisyonca incelenmiş olup, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  elde edilen sonuçlar ekte listelenmiştir.

Adayların göreve başlatılabilmesi için, 04/05/2018 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

4 Adet Fotoğraf
657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
Adli Sicil Kaydı
Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yedek listesinin tamamı ilan edilmemiş olup, evraklarını teslim etmeyen veya haklarından feragat edenler nedeniyle kadro sayısı tamamlanamadığı takdirde sıradaki adaydan itibaren yeni bir liste ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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