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Nüfusa Memur Alımında Önemli Gelişmeler: 2018 ve 2019'da Memur Alımı Artacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak memur alımı için yeni ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Son bilgiler, Nüfus Dairelerine memur alımlarının artacağını gösteriyor.

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Nüfusa Memur Alımında Önemli Gelişmeler: 2018 ve 2019'da Memur Alımı Artacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak memur alımı için yeni ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Son bilgiler, Nüfus Dairelerine memur alımlarının artacağını gösteriyor.

15 Nisan 2018 Pazar 12:46
Nüfusa Memur Alımında Önemli Gelişmeler: 2018 ve 2019'da Memur Alımı Artacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne geçtiğimiz yıl yayımlanan kanun ile 1600 memur alımı için kadrı ihdas edilmişti.

Kadro ihdasının yapılmasının ve alım yapılacak 1600 kişilik kadronun unvan dağılımının açıklanmasının ardından binlerce memur adayı, yeni ilanların ne zaman yayımlanacağını, Nüfus Müdürlüklerine memur alımının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Biz de yazdığımız haberlerde bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık ve haberlerimizi yazıp ilanın yayımlanması için çağrıda bulunmaya devam edeceğiz.

KADRO DAĞILIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Nüfus Müdürlüklerine 1600 memur alımı için kadro dağılımı Resmi Gazete'nin 2017 Kasım ayı sayısında yayımlanmıştı. İhdas edilen kadro sayısının unvanlara göre dağılımı ve sayıları şu şekilde;

YENİ GELİŞMELER

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı için son dönemlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan en önemli gelişme ise ehliyet, ruhsat ve pasaport işlemlerinin EGM'den alınarak İçişleri Bakanlığına devredilmesi oldu. 

Bu işlemlerin Nüfus Müdürlüklerine verilmesi sonucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu birimde görev 13 bin polisin EGM bünyesinde çeşitli birimlerde istihdam edileceğini söyledi.

Bu açıklamaya bakıldığında Nüfusa devredilen işlemleri EGM 13  bin personelle anca idare edebiliyordu. Bu da Nüfus Dairelerinde ciddi yoğunluk yaşanacağı, hatta yeni nüfus daireleri açılabileceği ve personel alımlarının artabileceği anlamına gelmektedir.

Memur alımı yapılmaması durumunda Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinde işlemlerin aksayabileceği, uzun kuyruklar oluşabileceği ve hizmetlerin aksayabileceği ortadadır.

PERSONEL ALIMLARI ARTACAK

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart,  geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada en az 5 bin atamanın yapılması gerektiğini söyledi. Kart açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz"

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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