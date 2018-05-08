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Nüfus Müdürlüklerine 2018 ve 2019'da Memur Alımı Sayısı Artacak

Nüfus Müdürlüklerine kamu personeli alımı için uzun süredir devam eden bekleyiş hala sürüyor. Kadro dağılımının açıklanmasının ardından adaylar ilanın yayımlanmasını istiyor. Öte yandan yaşanan son gelişmelere bakıldığında yeni kadro ihdaslarının yapılacak ve memur alımları 2018 ile 2019'da artacak.

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Nüfus Müdürlüklerine 2018 ve 2019'da Memur Alımı Sayısı Artacak

Nüfus Müdürlüklerine kamu personeli alımı için uzun süredir devam eden bekleyiş hala sürüyor. Kadro dağılımının açıklanmasının ardından adaylar ilanın yayımlanmasını istiyor. Öte yandan yaşanan son gelişmelere bakıldığında yeni kadro ihdaslarının yapılacak ve memur alımları 2018 ile 2019'da artacak.

08 Mayıs 2018 Salı 12:36
Nüfus Müdürlüklerine 2018 ve 2019'da Memur Alımı Sayısı Artacak

1600 memur alımı için bekleyiş devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 1600 memur alımı için kadro ihdası geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılmıştı. Ekim ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve daha sonra 3 Kasım günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 1600 memur alımı için kadro ihdası yapılmıştı.

Kadro ihdasının yapılması ve kadro dağılımının açıklanmasının ardından memur adayları ilan beklemeye başladı.

CİDDİ EKSİK VAR

Nüfus Müdürlüklerinde mevcut kadroda ciddi eksikler var. OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla çok sayıda kişinin ihraç edilmesi ile Nüfus Müdürlüklerinde ciddi aksaklıklar yaşanmaya başladı. Nüfus Daireleri önünde uzun kuyruklar olması, vatandaşların işlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Bu nedenle Nüfus Müdürlüklerine bir an önce memur alımı yapılması gerekmektedir.

KADRO DAĞILIMI

Merkez Teşkilatı

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAMI

MİAH

Daire Başkanı

1

2

2

GİH

Şube Müdürü

1

6

6

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

20

20

AH

Avukat

6

6

6

TH

Mühendis

8

10

10

TH

Tekniker

10

6

6

TH

Teknisyen

10

70

70

TOPLAM

120

120

Taşra Teşkilatı

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST

KADRO

ADEDİ

TOPLAMI

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

280

280

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

9

1200

1200

TOPLAM

1480

1480

İLK ALIMLAR MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE OLACAK

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna 9. dereceden personel alımları merkezi yerleştirme ile yapılacak. Bu alımların çoğunun ilk merkezi yerleştirmede yapılması bekleniyor. KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmeleri için tercihler 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak.

YENİ KADRO İHDASLARI OLABİLİR

Ehliyet ve pasaport işlemlerinin emniyetten alınarak Nüfusa verilmesi sonrası personel ihtiyacı hat safhaya çıktı. Emniyette 13 bin polisin yaptığı iş Nüfusa verildi. Bu nedenle binlerce yeni memur alımı için kadro ihdası yapılması gerekiyor.

Siz de aşağıdaki yorum kısmımndan talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Neslihan 2 saat önce

Merhabalar kocaeli bolgesi icin memur alimi hic yayinlanmiyor almiyorlarmi

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Ebru 2 saat önce

Lütfen alimlarda bölüm şartı olmasın puan en az 60 olsun gıda teknikeriyim ve bizim bölümden hiç alım yok ne var yani bizde görsel memur olsak bilgisayar sertifikası falan istesin

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Büşra 1 saat önce

Lütfen bölüm şartları kalksın artık tüm 4 yıllıklar madur

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önemlimi isim 1 saat önce

emeklilikte 46yas olup pirim günü dolanı emekli yapmıyorsunuz üstüne üstelik işe alımlara yas sınırı getiriyorsunuz, nerede bunda ADALET

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