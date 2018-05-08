Nüfus Müdürlüklerine 2018 ve 2019'da Memur Alımı Sayısı Artacak

1600 memur alımı için bekleyiş devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 1600 memur alımı için kadro ihdası geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılmıştı. Ekim ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve daha sonra 3 Kasım günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 1600 memur alımı için kadro ihdası yapılmıştı.

Kadro ihdasının yapılması ve kadro dağılımının açıklanmasının ardından memur adayları ilan beklemeye başladı.

CİDDİ EKSİK VAR

Nüfus Müdürlüklerinde mevcut kadroda ciddi eksikler var. OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla çok sayıda kişinin ihraç edilmesi ile Nüfus Müdürlüklerinde ciddi aksaklıklar yaşanmaya başladı. Nüfus Daireleri önünde uzun kuyruklar olması, vatandaşların işlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Bu nedenle Nüfus Müdürlüklerine bir an önce memur alımı yapılması gerekmektedir.

KADRO DAĞILIMI

Merkez Teşkilatı

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAMI MİAH Daire Başkanı 1 2 2 GİH Şube Müdürü 1 6 6 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 20 20 AH Avukat 6 6 6 TH Mühendis 8 10 10 TH Tekniker 10 6 6 TH Teknisyen 10 70 70 TOPLAM 120 120

Taşra Teşkilatı

SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TOPLAMI GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 280 280 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 1200 1200 TOPLAM 1480 1480

İLK ALIMLAR MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE OLACAK

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna 9. dereceden personel alımları merkezi yerleştirme ile yapılacak. Bu alımların çoğunun ilk merkezi yerleştirmede yapılması bekleniyor. KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmeleri için tercihler 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak.

YENİ KADRO İHDASLARI OLABİLİR

Ehliyet ve pasaport işlemlerinin emniyetten alınarak Nüfusa verilmesi sonrası personel ihtiyacı hat safhaya çıktı. Emniyette 13 bin polisin yaptığı iş Nüfusa verildi. Bu nedenle binlerce yeni memur alımı için kadro ihdası yapılması gerekiyor.

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