Nüfus Müdürlüklerine 2018 ve 2019'da Memur Alımı Sayısı Artacak

1600 memur alımı için bekleyiş devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 1600 memur alımı için kadro ihdası geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılmıştı. Ekim ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve daha sonra 3 Kasım günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren 7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 1600 memur alımı için kadro ihdası yapılmıştı.
Kadro ihdasının yapılması ve kadro dağılımının açıklanmasının ardından memur adayları ilan beklemeye başladı.
CİDDİ EKSİK VAR
Nüfus Müdürlüklerinde mevcut kadroda ciddi eksikler var. OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla çok sayıda kişinin ihraç edilmesi ile Nüfus Müdürlüklerinde ciddi aksaklıklar yaşanmaya başladı. Nüfus Daireleri önünde uzun kuyruklar olması, vatandaşların işlerinin aksamasına neden olmaktadır.
Bu nedenle Nüfus Müdürlüklerine bir an önce memur alımı yapılması gerekmektedir.
KADRO DAĞILIMI
Merkez Teşkilatı
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
SERBEST
KADRO
ADEDİ
|
TOPLAMI
|
MİAH
|
Daire Başkanı
|
1
|
2
|
2
|
GİH
|
Şube Müdürü
|
1
|
6
|
6
|
GİH
|
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|
9
|
20
|
20
|
AH
|
Avukat
|
6
|
6
|
6
|
TH
|
Mühendis
|
8
|
10
|
10
|
TH
|
Tekniker
|
10
|
6
|
6
|
TH
|
Teknisyen
|
10
|
70
|
70
|
TOPLAM
|
120
|
120
Taşra Teşkilatı
|
SINIFI
|
UNVANI
|
DERECESİ
|
SERBEST
KADRO
ADEDİ
|
TOPLAMI
|
GİH
|
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|
3
|
280
|
280
|
GİH
|
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|
9
|
1200
|
1200
|
TOPLAM
|
1480
|
1480
İLK ALIMLAR MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE OLACAK
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna 9. dereceden personel alımları merkezi yerleştirme ile yapılacak. Bu alımların çoğunun ilk merkezi yerleştirmede yapılması bekleniyor. KPSS 2018/1 merkezi yerleştirmeleri için tercihler 26 Haziran - 05 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak.
YENİ KADRO İHDASLARI OLABİLİR
Ehliyet ve pasaport işlemlerinin emniyetten alınarak Nüfusa verilmesi sonrası personel ihtiyacı hat safhaya çıktı. Emniyette 13 bin polisin yaptığı iş Nüfusa verildi. Bu nedenle binlerce yeni memur alımı için kadro ihdası yapılması gerekiyor.
Siz de aşağıdaki yorum kısmımndan talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
TÜM MEMUR ALIMLARINDAN, ASKER VE POLİS ALIMLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;
KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN
Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Merhabalar kocaeli bolgesi icin memur alimi hic yayinlanmiyor almiyorlarmi
Lütfen alimlarda bölüm şartı olmasın puan en az 60 olsun gıda teknikeriyim ve bizim bölümden hiç alım yok ne var yani bizde görsel memur olsak bilgisayar sertifikası falan istesin
Lütfen bölüm şartları kalksın artık tüm 4 yıllıklar madur
emeklilikte 46yas olup pirim günü dolanı emekli yapmıyorsunuz üstüne üstelik işe alımlara yas sınırı getiriyorsunuz, nerede bunda ADALET