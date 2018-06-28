Nüfus Müdürlüğü 1600 Memur Alımını Bekleyenlere Kötü Haber !

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kamu personel alımını bekleyen adayları üzen gelişme !

Geçtiğimzi gün Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS 2018/1 merkezi yerleştirme kılavuzunu, kadroları ve alım yapan kurumları açıklandı. Açıklanan kadro sayısı büyük şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz merkezi yerleştirmelerde en az 2 bin memur alımı yapılırken 2018'in ilk merkezi yerleştirmesinde 944 kadro açıldı.

Kadro sayısının az açılması büyük tepkilere neden olurken bazı kurumların memur almaması da adayları üzdü. 2016 KPSS ile merkezi atama bekleyenlerin adayların son umudu olan KPSS 2018/1 tercihlerinde adaylar adeta şoka uğradı.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE 1600 MEMUR ALIMI YAPILACAKTI

2017 yılı Kasım ayında TBMM'de görüşülen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren kararda Nüfus Müdürlüklerine 1600 memur alımı için kadro ihdası yapılmıştı. Kadro ihdaslarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından binlerce aday, ilk alımların KPSS 2018/1de olmasını bekliyordu. Ancak açıklanan KPSS tercih kılavuzunda Nüfus Müdürlüklerine memur alımı için 1 kadro bile ayrılmadı.

İhdas edilen 1600 memur alımının kadro dağılımı şu şekildeydi:

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞİ ARTTI

Ehliyet ve pasaport işlemlerinin EGM'den alınarak Nüfus Müdürlüklerine verilmesinin ardından Nüfus'un işi daha da arttı. Ancak uzun süredir Nüfus Müdürlüklerine memur alımı yapılmıyor. Hem vatandaşın işi aksıyor hem de atama bekleyen memur adayları mağdur ediliyor.

Bu merkezi atamada yapılmayan alımın yıl sonuna doğru yapılacak ikinci merkezi atamada yapılması bekleniyor.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Adaylar ise bu duruma oldukça tepkili. Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu alım hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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