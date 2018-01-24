Nüfus Dairelerin 1600 Memur Alımı için İlan Hala Yayımlanmadı ! (Kadro Dağılımı Nasıldı?)

Nüfus Dairelerin 1600 Memur Alımı için İlan Hala Yayımlanmadı ! Adaylar 'İptal Mi Oldu?' Telaşında

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1600 kişilik personel alımı için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kadro ihdası sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak için çalışmalara başladığı, müdürlüklerinden personel ihtiyaçları konusunda talepleri topladığı bildirilmişti.

Fakat zaman geçtikçe adayların sabırsızlığı artarak devam ediyor. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri konusunda dahi bir açıklama yapılmaması 'Acaba alım yapılmayacak mı?' sorularını akıllara getiriyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Türk Büro Sen yetkililerine açıklamalarda bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Güner, "Personel eksikliği başta olmak üzere diğer tüm taleplerinizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." demişti. Umarız ilan bir an önce yayımlanır ve siz değerli ziyaretçilerimizle bu müjdeli haberi paylaşırız.

MERKEZ TEŞKİLATI KADRO DAĞILIMI

Daire Başkanı (2)

Şube Müdürü (6)

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (20),

Avukat (6)

Mühendis (10)

Tekniker (6)

Teknisyen (70)

TAŞRA TEŞKİLATI KADRO DAĞILIMI

Üçüncü derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (280)

dokuzuncu derecede Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (1200)

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