Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Ataması İle İlgili Yeni Açıklama (Haziran 2018)

Atama bekleyen sağlıkçıları yakından ilgilendiren yeni bir açıklama daha geldi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 'a yakınlığı ile bilinen ve atama bekleyen sağlıkçıların taleplerini Bakan'a ileten, Bakan'dan aldığı cevabı atama bekleyen sağlıkçılara duyurması ile tanınan Gazeteci Murat Polat, bir son dakika açıklaması daha yaptı.

Polat Twitter adresi üzerinden paylaştığı son dakika bilgisinde Haziran atamalarında yapılacak ebe ve hemşire ile tekniker ve teknisyen atamasına yer verdi. Polat paylaşımında Haziran'da 3500 ebe ve ehmşire ataması yapılacağını, geri kalan sayının da tekniker ve teknisyen olarak atanacağını söyledi. Polat'ın paylaşımı şu şekilde;

"Sağlık Bakanlığı Haziran ayın da18 bin kadronun içerisinde 3500 ebe ve hemşire alacak diğerleri ise teknisyen ve tekniker olacak."

Polat önceki gün yaptığı paylaşımında da "Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile grup toplantısında konuştum Haziran ayında 18 bin hemşire ve tekniker ataması yapacak.çoğunluk teknisyen ve tekniker alınacak dedi." ifadelerine yer vermişti.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Tekniker ve teknisyen kadrosuna on binin üzerinde atama yapılacak. Peki hangi bölümden kaç atama yapılmalıdır. Yorum kısmı aşağıda...

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