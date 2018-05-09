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Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Ataması İle İlgili Yeni Açıklama (Haziran 2018)

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı ikinci merkezi ataması Haziran ayında yapılacak. Bu atama ile ilgili yeni bir açıklama bugün geldi. Gelen açıklama atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçıyı sevindirdi.

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Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Ataması İle İlgili Yeni Açıklama (Haziran 2018)

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı ikinci merkezi ataması Haziran ayında yapılacak. Bu atama ile ilgili yeni bir açıklama bugün geldi. Gelen açıklama atama bekleyen yüz binlerce sağlıkçıyı sevindirdi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55
Mülakatsız 18 Bin Kamu Personeli Ataması İle İlgili Yeni Açıklama (Haziran 2018)

Atama bekleyen sağlıkçıları yakından ilgilendiren yeni bir açıklama daha geldi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 'a yakınlığı ile bilinen ve atama bekleyen sağlıkçıların taleplerini Bakan'a ileten, Bakan'dan aldığı cevabı atama bekleyen sağlıkçılara duyurması ile tanınan Gazeteci Murat Polat, bir son dakika açıklaması daha yaptı.

Polat Twitter adresi üzerinden paylaştığı son dakika bilgisinde Haziran atamalarında yapılacak ebe ve hemşire ile tekniker ve teknisyen atamasına yer verdi. Polat paylaşımında Haziran'da 3500 ebe ve ehmşire ataması yapılacağını, geri kalan sayının da tekniker ve teknisyen olarak atanacağını söyledi. Polat'ın paylaşımı şu şekilde;

"Sağlık Bakanlığı Haziran ayın da18 bin kadronun içerisinde 3500 ebe ve hemşire  alacak diğerleri ise teknisyen ve tekniker olacak."

Polat önceki gün yaptığı paylaşımında da  "Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile grup toplantısında konuştum Haziran ayında 18 bin hemşire ve tekniker ataması yapacak.çoğunluk teknisyen ve tekniker alınacak dedi." ifadelerine yer vermişti.

ADAYLARIN TALEPLERİ

Tekniker ve teknisyen kadrosuna on binin üzerinde atama yapılacak. Peki hangi bölümden kaç atama yapılmalıdır. Yorum kısmı aşağıda...

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Yorumlar
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Anestezi 2 saat önce

Anestezi Teknikerleri ve Teknisyenleri 70 ve üstü alanlar atanmalı bir sürü 70 in altında puan alanlar var bu puan küçümsenmemeli 70 ve üzeri puan alanların emekleri çöpe gitmemeli ...

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Tıbbi sekreter 2 saat önce

En az 2000 tıbbi sekreter magduriyetimiz son bulsun

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Misafir Avatar
tıbbi sekreter 1 saat önce @Tıbbi sekreter

inşAllah geçen alım gibi 77'lik bir alımla hüsrana uğramayız.

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Semiha 41 dakika önce

Lütfen tıbbi sekreter(lise) ataması yapın yıllardır atanamıyorum dünyanın parasını döktüm bu sinavlara ve tercihlere Allah rizasi ıçiñ ailem yoklukla okuttu ve umutlarım gençliğim heba oldu gitti.Biz emek verdik sınav kazandık okuduk ama bizm yerimize ilkokul mezunu insanlar taşeron sistemiyle bizim yerlerimize yerleşti.Bizlerde evde oturup paslanıyoruz.Yillardir bekliyorum lütfen tıbbi sekreter ataması yapın rica ediyorum sizden.

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.. 2 saat önce

Bukadar alım içinde biyologlarada güzel bir sayı ayrılmalı..en az 100tane . adaletli dağılım istiyoruz

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Ebru 2 saat önce

Nolur gıda teknikeri de olsun

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Zeynel abidin Ertürk 2 saat önce

2000 radyoloji lazim ihtiyac cok

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Furkan 2 saat önce

Geçen alımda 77 alımla hüsrana uğrayan paramediklerin yüzü gülsün

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Ayse 2 saat önce

Sosyal hizmet alınsın

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